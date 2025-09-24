[헤럴드경제=최원혁 기자] 불법 도박 혐의로 수사받고 있는 개그맨 이진호가 이번에는 음주운전으로 적발됐다.

24일 이진호의 소속사 SM C&C는 “이진호 본인에게 확인한 결과, 금일 새벽 음주운전했다고 한다”며 “적발 당시 관할 경찰서에서 조사를 마쳤으며 처분을 기다리는 중”이라고 밝혔다.

이어 “이진호는 이번 일에 대해 일말의 변명과 핑계 없이 자신의 잘못이라 생각하며 깊이 반성하고 있다”며 “소속사 역시 책임을 통감하며 이진호가 처분을 성실히 이행하고 법적조치를 받을 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

앞서 경찰에 따르면 경기 양평경찰서는 이날 오전 3시께 인천에서 경기 양평군까지 100km가량을 음주운전한 이진호를 적발해 조사하고 있다. 당시 이진호의 혈중알코올농도는 0.11%로, 면허 취소 수준이다.

경찰은 “이진호가 인천에서 음주운전을 하고 있다”는 신고를 받고 지역 간 공조 수사 끝에 양평에서 이진호를 붙잡았다.

경찰은 채혈 측정을 진행한 후 결과를 기다리고 있다. 이진호는 현재 귀가 조치 했으며 추가 조사를 진행할 방침이다.

한편 이진호는 지난 2005년 SBS ‘웃찾사’를 통해 데뷔했으며 tvN ‘코미디 빅리그’, JTBC ‘아는 형님’ 등을 통해 이름을 알렸다. 하지만 지난해 10월 자신의 공식 SNS를 통해 인터넷 불법 도박으로 경찰 조사를 받게 된 사실을 스스로 알리고 방송활동을 중단했다. 특히 이진호는 방탄소년단(BTS) 지민 등 주변 유명인에게 돈을 빌린 후 갚지 않은 사실도 알려져 논란이 커졌다.