전 국민 동참 ‘대상레드챌린지’로 모아

[헤럴드경제=강승연 기자] 대상그룹이 계열사 임직원과 전 국민이 동참한 헌혈 캠페인 ‘대상레드챌린지’로 모은 헌혈증서 1466장과 후원금 5000만원을 한국백혈병소아암협회에 기부했다고 24일 밝혔다.

대상그룹은 지난 2006년부터 대한적십자사와 손잡고 여름철 부족한 혈액 수급 안정화를 위해 매년 대상레드챌린지를 진행하고 있다. 2019년까지 대상그룹 임직원을 대상으로 진행하다 코로나19 팬데믹이 본격화된 2020년부터는 전 국민으로 범위를 넓혔다.

올해 캠페인은 7월 한 달간 헌혈한 이들의 용기와 생명 존중의 가치를 행동으로 실천한 마음을 존중하는 의미를 담은 ‘리스펙트 유어 레드!(RESPECT YOUR RED!)’ 슬로건 아래 진행됐다.

캠페인에 앞서 6월 광화문광장에서 열린 ‘제 22회 헌혈자의 날’ 행사에 ‘존중헌혈버스’를 운영하고, 이후 SNS(사회관계망서비스) 헌혈 이벤트를 열며 시민들의 헌혈 참여를 독려했다. 대상 본사와 대상그룹 계열사 사업장에서도 헌혈버스를 운영하며 임직원들의 참여를 유도했다.

김경숙 대상 ESG경영실장은 “대상그룹의 핵심 가치인 ‘존중’을 바탕으로 ESG경영 선도 기업으로서 앞으로도 다양한 캠페인 활동을 전개하며 생명 존중의 중요성을 보다 많은 국민에게 전달하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.