구현모 KAIST 교수 기조연설 조직 내 문제 해결속도 빨라질 것 J커브 효과 최소화해야 기업 생존 AI 아는 외부 전문가 협업 효율적

구현모 카이스트 산업·시스템공학과 교수(전 KT 대표이사)가 “인공지능(AI) 혁신은 피할 수 없는 대세인 만큼 기업이 생존하기 위해서는 리더가 AI를 이해하는 것이 가장 중요하다”고 강조했다.

구 교수는 24일 서울시 중구 신라호텔 다이너스티홀에서 개최된 ‘헤럴드 기업포럼 2025’ 기조연설에서 “기업들은 AI를 성공적으로 활용하는 조직으로 전환하기 위해 무엇을 해야 하는 지 깊은 고민에 빠졌다”며 이같이 강조했다.

구 교수는 약 3년(2020~2023년)간 KT 대표이사를 역임하면서 KT의 AI 경쟁력 강화를 이끈 인물로 평가받고 있다. 2022년에는 AI 3대 발전전략(초거대 AI 상용화, AI 인프라 혁신, AI 미래 인재 양성)을 발표하면서 KT의 AI 성장 방향을 제시한 바 있다.

그는 “AI는 강력한 문제 풀이 도구이지만, 조직 내 어떤 문제를 풀 것인지는 리더가 찾아야 한다”며 “리더가 AI를 이해하고, 어떤 문제를 풀라고 정의를 내려야 문제가 해결될 것”이라고 말했다.

구 교수는 AI 발전 속도가 빨라지고 있다는 점을 언급하면서 “2년 전에 챗GPT가 등장했는 데 이후 비슷한 성능을 지닌 AI가 많이 등장했다”며 “생성형 AI가 대학생에서 박사 수준까지의 지식을 습득하는 데 걸리는 시간이 1년6개월에 불과하다”고 분석했다. 그러면서 “인류가 해결하지 못한 블랙홀과 중성자들의 상호작용 등과 같은 어려운 문제도 AI가 해결한다”고 덧붙였다.

우리 일상에서 AI 도입 속도가 급격히 빨라지고 있다는 점도 언급했다. 그는 “미국 금융 서비스 종사자들의 약 85%가 AI를 활용하고 있다”며 “AI는 금융 사기 적발, 초 개인화된 고객 금융 삼당, 고객 불만 초기 대응, 시장 동향 분석 등에 널리 사용되고 있다”고 분석했다. 이어 “AI가 다방면으로 활용되면서 금융 서비스 종사자들은 AI를 잠재적 경쟁자로 생각한다”고 덧붙였다.

미국 법률 시장에서는 AI로 인해 초급 변호사에 대한 수요 감소 현상이 발생하고 있다고 지적했다. 글로벌 컨설팅 업체인 영국 딜로이트는 미국에서 올해 비숙련 법무인력 채용 규모가 3만1000명 감소할 것으로 예상했다.

소프트웨어(SW) 시장에서 AI 파급 효과가 가장 크다고 구 교수는 분석했다. 그는 “3년 전만 하더라도 컴퓨터 관련 학부는 취업이 보장되는 학과였는데, 지금은 AI가 코딩 업무를 수행하게 되면서 관련 학부 졸업생들이 취직에 어려움을 겪고 있다”고 진단했다.

한국 제조업 기업들의 AI 도입 현황에 대해서는 “우리나라 제조업 기업 중 약 4분의 1 정도가 AI를 활용하고 있다”며 “도입 기업의 만족도는 50%로 높은 편”이라고 설명했다. 그러면서 “규모가 작은 기업들은 AI 도입에 엄두를 내지 못하고 있지만, 도입 기업들은 품질 검사와 수율 향상 등에서 성과를 내고 있다”고 덧붙였다.

구 교수는 AI 시대 기업이 생존하기 위해서는 ‘J커브 효과’를 최소화해야 한다고 강조했다. AI 도입으로 발생하는 부작용을 최대한 줄이고, 성과를 극대화해야 한다는 것이다. 그는 “거창한 계획과 전략은 아주 빠르게 발전하는 기술에서는 소용이 없다”며 “기업 내에서 빠르고 쉽게 적용할 수 있는 AI가 무엇인지 고민해야 한다”고 말했다.

J커브 효과를 최소화할 수 있는 방안으로 가장 먼저 AI 교육을 꼽았다. 구 교수는 “기존 엔지니어와 AI 지식을 지닌 엔지니어와 비교했을 때 후자가 문제 해결능력이 뛰어나다”고 말했다. 외부화의 협업도 강조하면서 “기술 발전이 매우 빠르게 이뤄지는 만큼 1개 기업의 힘만으로는 AI 시대에서 생존하기 어렵다”고 분석했다.

이어 “경험이 있고 AI를 잘 아는 외부 전문가 집단과 손을 잡는 게 효율적”이라며 “AI 혁신을 진행할 때 70%는 외부 조직과의 협업, 나머지 30%만 내부에서 진행하는 것이 이상적”이라고 강조했다. 한영대 기자