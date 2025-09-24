공정위, 52개 산후조리원 불공정 약관조항 심사 사업자 귀책사유 있어도 이용기간 공제하고 환불 “약관 시정한 뒤 실제 이행 여부도 점검 예정”

[헤럴드경제=양영경 기자] 산후조리원 이용자에게 과도한 위약금을 부과하고 부정적인 이용후기를 제한하면서도 사업자로서의 책임은 회피한 불공정 약관이 대거 시정됐다.

공정거래위원회는 전국의 일정 규모 이상 산후조리원 52곳을 대상으로 약관을 심사한 결과 다수의 불공정 약관을 확인하고 시정 조치에 나섰다고 24일 밝혔다.

조사 결과 주요 산후조리원에서는 계약 해제·해지 시 이용자에게 과도한 부담을 지우거나, 사업자의 책임을 부당하게 경감하는 조항이 다수 포함돼 있었다.

대표적인 사례로는 ‘입실 예정일 3개월 이내 계약 해제 시 계약금 전액 미환급’, ‘기본 이용기간인 6박 7일 이전 퇴실 시 환불 불가’, ‘사업자의 귀책 사유가 있더라도 이용기간을 제외한 금액만 환불’ 등이 있었다.

또 감염 등으로 산모나 신생아에게 손해가 발생해도 ‘사업자가 책임지지 않는다’거나 ‘명백한 과실이 있는 경우에만 책임진다’는 내용도 확인됐다.

이용자의 표현의 자유를 침해하는 약관도 적발됐다. 일부 조리원은 ‘조리원 관련 글을 특정 의도로 카페 등 SNS에 공유하지 않는다’, ‘불리하거나 과장된 사실을 무분별하게 게재할 경우 계약비용의 30%를 위약금으로 청구한다’는 등의 조항을 바탕으로 부정적인 후기를 제한했다.

이 외에 ‘분만 후 입실은 조리원 사정에 따라 병원 병실에서 대기할 수도 있다’며 대체병실 사용을 산후조리원 이용으로 간주하거나 정산 기준을 명확히 밝히지 않는 경우도 있었다. 산모의 소지품 분실·훼손·도난 시 귀책사유와 관계없이 이용자에게 책임을 전가하는 조항도 발견됐다.

산후조리원들은 적발된 사항과 관련해 자진 시정에 나섰다. 표준약관 및 소비자분쟁해결기준에 따라 입실 예정일까지의 잔여 기간, 이용 기간, 귀책 사유 등을 고려한 환불·배상 기준을 마련했다. 감염 사고 발생 시 소비자의 입증 부담을 완화하고 사업자의 손해배상 책임을 명확히 하는 방향으로 약관을 수정했다.

또 후기 작성 제한이나 위약금 부과 관련 조항은 모두 삭제해 소비자의 권익 침해 요소를 제거했다. 조리원 사정에 따라 병원 병실에서 대기할 경우에는 산모의 동의를 받고, 해당 기간에 대한 차액을 지급하는 내용으로 약관을 변경했다.

이번 산후조리원 불공정약관 시정은 생애주기별 소비자 보호를 위한 대책의 일환으로 추진됐다. 공정위는 “앞으로 시정된 약관의 실제 이행 여부를 점검하고, 소규모 산후조리원을 대상으로 교육과 자율적인 개선을 유도해 이번 사례가 업계 전반으로 확산되도록 하겠다”고 밝혔다.