상가 투자를 고려하는 이들이 가장 먼저 확인하는 것은 입지와 수요, 그리고 안정성이다. 이틀 뒤인 9월 26일(금) 공개입찰을 앞둔 인천검단신도시 ‘디에트르 더 에듀 단지 내 상가’는 이러한 세 가지 요건을 모두 갖춘 것은 물론, 다양한 특장점으로 투자자들의 눈길을 끌고 있다.

해당 상가는 781세대에 달하는 단지 입주민으로 든든한 고정수요를 품은 동시에, 단지 인근에는 유치원부터 초·중·고교까지 이어지는 에듀블록 학군이 조성돼 있어 학부모와 학생을 중심으로 한 풍부한 유동수요가 더해진다. 단지 출입구 바로 옆 1층에 위치한 상가는 내외부 고객이 자연스럽게 유입될 수 있는 황금 입지에 더해, 차량 출입 동선과도 연계돼 집약적 상권 형성도 가능할 전망이다.

브랜드 가치 또한 돋보인다. 2025년 시공능력 평가 22위를 기록한 대방건설이 시공을 맡아 신뢰도를 높였다. 여기에 권리금이 없는 신축 상가라는 점과 계약 시 공급대금의 10%를 계약금으로 납부하고, 이후 2025년 12월 중도금 40%, 입점 지정일에 잔금 50%를 치르는 방식으로 초기 투자 부담을 줄였다. 2026년 5월 아파트 입주와 동시에 빠른 수익 창출이 가능하다는 점도 투자 메리트로 꼽힌다.

이처럼 해당 단지 내 상가는 안정적인 수요 기반과 뛰어난 입지, 브랜드 신뢰도, 투자 조건까지 고루 갖춰 장기적으로도 자산가치 상승이 기대된다. 분양 관계자는 “검단신도시는 인구 유입과 교통망 확충이 지속적으로 이어지면서 상권 성장 가능성이 큰 지역”이라며 “이번 상가는 프리미엄 요소가 집약된 만큼 희소성과 투자 매력이 더욱 크다”고 강조했다.

상가는 오는 9월 26일(금) 인천광역시 서구 원당대로 일원에 검단라페온빌2차에서 공개경쟁 입찰로 공급된다. 당일 오전 11시부터 정오까지 신청 접수를 받고, 이후 개찰을 통해 호실별 최고가 입찰자가 낙찰자로 선정된다. 입찰보증금은 호실당 1천만 원이며, 낙찰 시 입찰보증금은 계약금의 일부로 대체된다.

보다 자세한 분양 문의는 홍보관을 통해 가능하다