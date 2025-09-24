아큐먼 ‘H2R’ 임팩트 펀드 참여

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신한은행은 2억4650만 달러(약 3300억원) 규모의 아프리카 친환경 에너지 펀드 ‘Hardest-to-Reach Initiative(하디스트-투-리치 이니셔티브·H2R)’에 선순위로 참여했다고 24일 밝혔다.

글로벌 임팩트 투자기관 아큐먼(Acumen)이 조성한 ‘H2R 펀드’는 민간·공공·자선 자본을 결합해 기존 금융이 도달하지 못했던 에너지 사각지대와 에너지 빈곤을 해소하는 것을 목표로 한다. 신한은행은 한국 금융권 최초로 글로벌 임팩트 펀드에 참여해 지속가능한발전목표(SDGs) 달성과 아프리카 시장 영향력 확대를 동시에 추진할 계획이다.

이와 더불어 그룹 차원의 탄소중립 전략 ‘Zero Carbon Drive(제로 카본 드라이브)’를 국제 무대에 확장해 EMEA(유럽·중동·아프리카) 허브 전략과 연계한 미래 성장 진출 기반을 강화한다.

H2R펀드는 사회적 성과 연계 대출 기반의 ‘확장 지원 프로그램’과 취약 시장 진입 신생 기업 맞춤형 ‘씨앗 자본 제공’ 등을 중심으로 운영한다.

신한은행을 비롯해 녹색기후기금(GCF), 국제금융공사(IFC), 영국국제투자공사(BII), 노르딕개발기금(NDF), 소로스경제개발펀드(SEDF) 등 글로벌 개발금융기관, 민간 자본, 자선기금이 동참했다.

이번 펀드를 통해 전력 보급률이 세계 최저 수준인 아프리카 17개국 약 7000만 명이 신규 전력 혜택을 누릴 것으로 예상된다. 이 중 약 5000만 명은 생애 처음으로 전력을 사용하게 될 전망이다.

서승현 신한은행 글로벌사업그룹장은 “가장 어려운 시장에 자본을 공급하고 청정 에너지를 확산시키는데 기여하게 되어 뜻깊다”며 “이번 참여는 신한은행의 ESG 실천 의지를 보여주는 동시에 아프리카의 지속가능한 발전을 지원하는 중요한 출발점이 될 것”이라고 말했다.