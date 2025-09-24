해외선물옵션 거래 시 모바일상품권 1만원 선착순 1000명 제공 추석 연휴 25계약 이상 거래 고객 대상 선착순 300명 3만원

[헤럴드경제=신동윤 기자] KB증권이 ‘KB M-able(마블)’의 해외선물옵션 메뉴 개편과 다가오는 추석 황금연휴를 기념해 ‘싹 바뀐 해외선물옵션’ 이벤트를 실시한다고 24일 밝혔다.

KB증권의 대표 모바일트레이딩시스템(MTS)인 ‘KB M-able(마블)’은 해외선물옵션 거래 시 모드 전환할 필요 없이 기본 메뉴에서 바로 거래할 수 있도록 편의성을 대폭 강화했다.

이에, ‘KB M-able(마블)’을 통해 10월 31일까지 해외선물옵션을 거래한 모든 개인 고객 중 선착순 1000명에게 CU 모바일상품권 1만원을 증정한다.

더불어, 추석 황금연휴(10월 1~10일) 동안 해외선물옵션을 25계약이상 거래(소멸된 옵션 거래 미포함)한 개인 고객에게는 CU 모바일상품권을 3만원을 선착순 300명에게 제공한다.

고영륜 KB증권 WM영업본부장은 “2025년 한가위 황금연휴를 맞아 KB증권에서 해외선물옵션을 거래하시는 고객들께 감사의 마음을 전하고자 이번 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 편리한 거래 환경과 다양한 혜택을 제공을 위해 노력하겠다”고 말했다.

KB증권 해외선물옵션 계좌는 전국 영업점 내방 또는 ‘KB M-able(마블)’ 등을 통해 비대면으로 간편하게 개설할 수 있다.

이벤트는 자동 신청되며, 세부 내용 및 유의 사항은 ‘KB M-able(마블)’, 홈페이지 및 글로벌파생영업부를 통해 확인 가능하다.