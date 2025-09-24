10월 11일 송도달빛축제공원서 기념식 개최

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]제61회 인천 시민의 날 기념행사가 10월 11일부터 25일까지 15일간 인천 전역에서 열린다.

올해 행사는 300만 인천 시민과 전 세계 700만 재외동포의 화합과 교류라는 의미를 담은 대규모 문화축제로 기획됐다.

인천시는 ‘하나 된 인천, 인천에서 세계로’ 라는 주제로 누구나 보고 듣고 먹고 즐기고 체험할 수 있는 다채로운 프로그램을 마련했다.

개막날 10월 11일에는 송도달빛축제공원 일원에서 ‘1000만 인천시민 대축제’가 성대하게 펼쳐진다.

기념행사는 이날 오전 10시부터 밤 9시까지 진행된다. 행사장에서는 인천 음식 축제, 시민문화예술제, 재외동포 사진전 등 다채로운 행사가 진행된다.

주요 행사로 ‘인천 음식 축제’도 열린다. 대형 비빔밥 퍼포먼스와 케이크 커팅식으로 개막 분위기를 띄우며 다채로운 음식 콘텐츠를 선보인다.

재외동포협력과가 주관하는 ‘재외동포 사진전’은 오전 11시부터 저녁 7시까지 열린다.

‘시민문화예술제’는 낮 12시부터 밤 9시까지 3부로 진행되며 에픽하이·어반자카파·HYNN(박혜원) 등이 무대에 올라 공연을 선사한다.

오후 6시 30분에는 기념식이 열려 시민상 시상, 기념사와 축사, 특별 세리머니, 인천시립소년소녀합창단 공연 등이 마련된다.

축제의 마지막은 드론 라이트쇼로 장식돼 관람객들에게 특별한 시각적 감동을 선사할 예정이다.

시는 10월 25일까지 2주간 ‘시민행복주간’을 운영한다. 이 기간 동안 국화전시회, 인천 영화주간, 재외동포 인천 홈커밍데이, 농특산물 인천장터 등 24개의 문화·예술·관광·체육·전시 연계행사가 인천 전역에서 펼쳐진다.

또 시민임을 확인할 수 있는 신분증 또는 주민등록등본을 지참하면 행사에 참여한 관내 숙박·유원시설·공공문화시설 등에서 특별 할인 혜택도 받을 수 있다.