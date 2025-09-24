[헤럴드경제=양대근 기자] 롯데렌탈(대표이사 최진환)은 지난해 발간한 ‘롯데렌탈 지속가능경영보고서’가 미국 커뮤니케이션 연맹 (LACP∙League of American Communications Professional) 주관 ‘2024/25 LACP 비전 어워드’에서 최고등급인 대상(플래티넘)을 수상했다고 24일 밝혔다.

‘LACP 비전 어워드’는 2001년부터 매년 개최되는 세계 최대 규모의 기업 커뮤니케이션 제작물 경쟁 대회다. 매년 20개국 이상 1,000여개의 기업이 참여하고 보고서 종류와 산업별 구분에 따라 9개 분야에 대상(플래티넘)과 금상(골드), 은상(실버), 동상(브론즈) 등으로 나누어 시상하고 있다.

롯데렌탈은 ‘LACP비전 어워드’에서 지속가능경영보고서 부문과 온라인∙디지털 보고서 부문에서 대상(플래티넘)을 수상했다. 총 8개 평가 항목 중 △첫 인상 △표지 디자인 △이해관계자 대상 메시지 △내용 구성 △재무정보 △창의성 등 7개 항목에서 만점을 받으면서 총점 99점을 기록했다. 동시에 톱(Top) 100 보고서 중 △월드와이드(Worldwide) 89위 △아시아-퍼시픽(Asia-Pacific) 48위 △한국 톱 50 △ 기술 성과(Technical Achievement) 우수 보고서에도 선정됐다.

지난해 발간한 ‘롯데렌탈 지속가능경영보고서’에는 △환경: 환경경영 헌장, 탄소중립 로드맵, 친환경차 전환 성과 △사회: 일하기 좋은 기업문화, 소비자중심경영(CCM) 인증 도입, 고객 정보보호 및 안전문화 정착 △지배구조: 이사회 역량강화 및 평가 활동, 부패방지경영시스템 인증 획득 등의 주요 내용이 담겨있다.

롯데렌탈 지속가능경영보고서는 롯데렌탈 기업 홈페이지 내 지속가능경영 탭에서 다운로드 후 자세한 내용을 확인할 수 있다.

롯데렌탈 대표이사 최진환 사장은 “세계 최대 규모의 보고서 대회에서 대상을 수상하게 되어 기쁘다”며 “앞으로도 ESG 경영을 선도하고 경영 정보의 투명성과 신뢰성을 바탕으로 이해관계자와 지속적으로 소통할 것”이라고 밝혔다.

롯데렌탈은 지난 6월 세계적인 투자정보 제공기관 모건스탠리캐피탈인터내셔널(MSCI)이 발표한 2025년 ESG평가에서 2년 연속 최상위 AAA등급을 획득한 바 있다. 지상여객운송(Passenger Ground Transportation) 업종에서 2년 연속 AAA등급을 받은 기업은 전 세계에서 롯데렌탈이 최초이자 유일하다.