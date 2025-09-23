첼리스트 양성원·바이올리니스트 김은식 부부 잉꼬부부·서로의 음악에 대한 최고의 조언자 ‘M 클래식 축제’서 바흐로 각각 다른 무대

[헤럴드경제=고승희 기자] 첫 만남은 1996년. 부모 세대부터 친구였던 터라 일찌감치 서로의 ‘존재’는 알았지만, 얼굴을 마주한 건 20대를 지나서였다. 어느 음악회에서 둘은 처음 만났다. 첼리스트와 바이올리니스트의 만남엔 늘 음악이 빠지지 않았다.

“함께 음악을 나누며 서로를 깊이 이해하게 됐고, 두 해 동안 교제하다가 결혼했어요. 내년이면 만난 지 30년인데, 저희에겐 결혼기념일보다도 음악과 함께한 만남의 순간부터 지금까지 이어져 온 여정이 더 깊고 소중한 의미로 다가와요.”

남편 양성원(58)은 아내 김은식(52)과 함께 해온 지난 시간을 돌아보며 이렇게 말했다. ‘잉꼬부부’의 면모가 언제 어디서든 포착된다. 때론 장난기 가득한 친구였고, 때론 음악 조언을 나누는 동료였다. 다루는 악기도, 음악색도 다르지만 남편과 아내는 삶의 동반자로, 음악 동지로 서로의 곁에 있었다. 특히 양성원은 다정한 남편이자 아빠다. “무대에 오를 때가 아니라면 보는 분들 모두 미소 지을 만한 양말을 신는 걸 좋아한다”는 그는 “요즘 가장 아끼는 양말은 딸이 선물해 준 발목에 멋진 와인 병이 그려진 양말”이라며 웃었다. 때때로 딸이 아빠의 양말도 골라준다. 양말도 꽤나 많이 가지고 있다는 귀띔이다.

음악가 부부가 나란히 같은 음악 페스티벌에 이름을 올렸다. 마포문화재단이 올해로 10회째 열고 있는 클래식 음악 페스티벌 ‘M 클래식 축제’에서다. 각기 다른 무대에 서지만, 바흐로 연결된 공연이다. 실내악 시리즈 ‘바로크 특집’이다. 양성원은 그의 오랜 음악 파트너인 피아니스트 엔리코 파체(9월 26일)와, 김은식은 멤버로 활동 중인 벨기에의 고음악 앙상블 ‘일 가르델리노’(10월 2일)와 각각 무대에 오른다.

공연을 앞두고 가진 헤럴드경제와의 인터뷰에서 부부는 “바흐는 우리가 늘 다시 돌아오게 되는 작곡가”라며 “그의 음악은 경건함과 진솔한 감정의 표현이 한데 담겨있다”고 했다.

“가장 순수하면서도 가장 완전한 작곡가” 바흐로의 귀환

“지성과 인간적 감정을 완벽한 균형으로 담아낸 가장 순수하면서도 가장 완전한 작곡가.” (양성원)

‘바로크 특집’이라는 제목이 붙은 만큼 공연은 바로크 음악의 대명사인 바흐를 탐구한다.

공연에서 양성원은 바흐의 첼로 솔로 모음곡 2번과 3번을 비롯해 바로크 시대의 대표 악기 중 하나로 ‘첼로의 전신’ 격인 비올라 다 감바를 위해 쓴 소나타 3곡도 연주한다. 6~7현, 8현까지도 사용된 현악기 비올라 다 감바로 연주한 곡을 4현의 첼로로 연주하는 만큼 첼리스트에겐 쉽지 않은 도전이다. 그는 “현의 개수가 다르기에 훨씬 위로도, 아래로도 더 넓게 이동하며 모든 음역을 다 사용해야 한다”며 “굉장히 도전적이고 어려운 작품들이지만, 이런 ‘고투’를 감사히 받아들이며 살고 있다”며 웃었다.

“바흐의 언어는 비올라 다 감바 연주자와 첼리스트 모두가 이해할 수 있는 예술적·건축적 특성을 담고 있고, 첼로나 비올라 다 감바로 연주할 때 각각 고유한 방식으로 드러날 수 있어요. 중요한 것은 음악적 본질과 감정의 내용을 최대한 온전히 지켜내는 거예요. 저에겐 첼로로 연주하면서 이 신선하면서도 심오한 음악 속에서 또 다른 색채와 매력을 끌어낼 수 있다는 점이 큰 의미로 다가옵니다.” (양성원)

연주에서 그는 모든 첼로에 거트 현과 스틸현을 섞어 연주할 예정이다. 그는 “거트 현은 질감이 훨씬 부드럽고, 사람의 목소리와도 같은 색채를 지니고 있다”며 “힘은 다소 부족할 수 있지만 대신 더 깊이가 있고, 반응이 밝고 빠르지는 않지만 인간의 목소리처럼 유연한 탄성을 가지고 있다. 그래서 거트 현이 바로크 음악에 훨씬 더 잘 어울린다고 생각한다”고 말했다.

김은식과 ‘일 가르델리노’는 바흐의 ‘음악의 헌정’으로 관객과 만난다. 트라베르소의 얀 드 비네, 바로크 첼로의 다카하시 코지, 쳄발로의 로렌조 기엘미와 김은식이 멤버로 있는 일 가르델리노는 1987년 창단했다. 김은식은 2018년부터 이 단체와 함께 하고 있다.

공연에서 들려줄 ‘음악의 헌정’은 프로이센의 프리드리히 2세가 준 주제로 바흐가 작곡한 곡이다. 김은식은 “바흐 대위법의 절정을 보여준 만년의 걸작”이라며 “구조적으로 완벽한 질서 안에서 화성과 선율, 다이내믹의 대비로 인간의 정서와 자유로움을 경험하게 하는 곡”이라고 했다.

김은식은 모던 바이올린을 전공하던 때부터 유독 바로크 시대 음악에 푹 빠졌다. 그는 “당시에도 바흐의 마태수난곡을 밤새워 들었고, 아침이면 안너 빌스마의 비발디 첼로 소나타나 모자이크 콰르텟의 하이든 음반으로 하루를 시작하는 것이 습관이었다”고 했다. 남편 양성원과 닮은 점이기도 하다. 양성원에게 ‘바로크의 정점’인 바흐는 치유의 음악이었다. 그는 어려운 시간을 마주할 때면 “바흐를 아주 느린 템포로 몇 시간이고 연주한다”며 “그러면 신기하게도 더 나은 해답, 더 나은 미래를 바라볼 힘이 생긴다”고 했다.

김은식이 바로크 바이올린으로 악기를 바꾼 것은 고음악 거장인 테라카도 료의 코렐리 음반을 들은 이후부터였다. 그는 “나의 안엔 고악기 소리에 대한 동경이 항상 있었다”며 “테라카도 선생님의 음반을 듣고, 바이올린으로도 그러한 울림을 구현할 수 있다는 사실에 큰 충격을 받았다. 그 순간 모든 것을 내려놓고 선생님께 배워야겠다고 결심했다”고 했다. 이후 그는 네덜란드 헤이그 왕립음악원으로 진학해 테라카도 료를 사사했다.

모던 바이올린을 쓰다 거트 현에 턱받침이 없는 바로크 바이올린을 연주하는 것은 쉬운 일이 아니었다. 완전히 새로운 악기를 배우는 것만큼 몸과 귀에 익은 모든 습관을 고치는 일이었다. 김은식은 특히 “평균율에 익숙한 귀를 순정률의 조율법에 맞추는 과정은 아주 고통스러웠다”고 돌아본다.

“절대음감을 가진 저로서는 마치 존재 자체가 부정당하는 느낌이었어요. 하지만 순정률이 주는 화성의 아름다움에 끌려 인내하며 적응했고, 점차 악기가 제 몸의 일부처럼 자연스럽게 받아들여지더라고요. 악기를 다루는 방법이나 레토릭, 즉 음악을 ‘말하는 법’을 습득하면서 저만의 취향을 발견해 가는 과정도 즐길 수 있었어요.” (김은식)

“가장 믿을 만한 조언자…음악의 진실을 전하는 삶의 여정”

음악가는 각자의 세계에서 온전히 ‘홀로서기’해야 하는 직업이지만, 같은 길을 걷는 동지가 있다는 것은 언제나 든든한 일이다. 음악가 부부는 “같은 방향을 바라보는 또 하나의 귀가 있다는 것이 큰 힘이 된다”고 말한다.

두 사람은 서로에게 “서로의 음악을 가장 믿을 수 있는 조언자”다. 양성원은 “서로의 귀와 취향, 그리고 가고자 하는 방향을 이해하고 신뢰하기 때문”이라고 했다. 부부의 ‘음악적 대화’는 “단순히 기교적이거나 기악적인 문제에만 집착하지 않고 더 본질적인 음악적 균형을 찾아갈 수 있도록 해준다”고 말한다. 물론 단점도 있다. 집에선 “방음이 가능한 단 하나의 연습실”을 차지하기 위한 눈치 게임(?)도 벌어진다. 그럴지라도 다툼은 없다. “결국 한 사람이 다른 사람을 위해 양보”하기 때문이다.

한평생 음악과 함께 해왔지만, 두 사람에게 “음악은 언제나 어렵다”. 불멸의 명작들은 연주하기에도 까다로운 데다, 클래식 음악은 두 사람에게 “단순한 소리가 아니라, 과거로부터 전해 내려오는 목소리이자 이상과 철학”이어서다. 대신 부부에겐 “예술과 음악에 대한 열정”이라는 크나큰 자산이 있다. “악기를 통해 음악을 새롭게 되살려내는 과정에 최대치의 열정”을 쏟을 수 있는 이유다.

지금도 양성원은 매일 아침 7시 30분에 일어나 악기를 조율하며 하루를 시작한다. 그는 “58세인 지금이 오히려 젊었을 때보다 더 연습을 많이 해야 하는 것 같다”며 웃었다. 바흐, 모차르트, 베토벤, 슈만과 같은 위대한 작곡가들의 음악을 더 잘 표현하기 위한 매일의 씨름이다. 부부의 음악색은 다르지만, 두 사람이 바라보는 방향은 같다. “결국 음악을 진실하게 전하는 것, 음악의 언어를 이해하는 것이 우리가 추구하는 가장 본질적인 부분”이라고 두 사람은 말한다.

“사실 젊었을 땐 이렇게까지 연습을 많이 해야 할 줄은 몰랐어요. 하지만 인류의 위대한 유산인 이 불멸의 명작들과 씨름하며 살 수 있다는 것, 그것 자체가 얼마나 행복한 일인지 모릅니다. 더 좋은 소리, 더 진실한 소리를 만들기 위해 매일 부딪히고, 때로는 힘들어도 그 속에서 축복을 느낍니다. 고통과 감사, 어려움과 행복은 결국 분리될 수 없는, 함께 가는 길이라고 생각합니다.” (양성원)

그러니 음악 앞에선 한없이 작아진다. “음악가로서 온전히 나의 음악을 해나가고 있다고 느낀 때가 있다면 언제냐”는 질문에 두 사람은 “참 어려운 질문”이라고 했다. “아주 가끔, 사실은 극히 드문 순간에만 그런 느낌을 받기 때문”이다.

“마치 악기를 연주하고 있다는 사실조차 잊어버릴 때가 있어요. 바이올린이나 첼로를 넘어선 듯, 악보 위의 음표를 통해 작곡가가 표현하려 했던 감정과 직접 맞닿아 있다고 느끼는 순간들이죠. 바로 그 순간이야말로 저희가 온전히 ‘나의 음악’을 하고 있다고 느끼는 때입니다. 음표가 더 이상 단순한 기호로 다가오지 않고, 생생한 감정과 호흡이 되어 흐를 때 비로소 가능한 경험이에요. 그 순간의 음악은 더 이상 연주가 아니라 삶의 진실이 됩니다.” (양성원, 김은식)