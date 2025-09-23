AI 대전환·K-콘텐츠 수출 확대 정책 긍정 평가 IMF “확장적 재정정책 필요…중장기 재정위험도 대비해야”

[헤럴드경제=김용훈 기자] “앞으로 5년은 대한민국 경제의 골든타임이다.”

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 22일 서울에서 열린 국제통화기금(IMF) 연례협의 미션단과 만나 새정부의 경기부양책과 AI 대전환 등 구조개혁 방안을 설명하고 한국경제의 회복 의지를 강조하며 이같이 강조했다.

IMF는 한국의 정책 노력이 성장률 제고와 수출경쟁력 강화에 기여할 것이라며 높은 평가를 내놨다.

IMF 한국 미션단장 라훌 아난드 단장은 “추경 등 완화적 정책 기조와 불확실성 해소로 한국경제가 회복세를 보이고 있으며, 이러한 개선세는 내년까지 이어질 것”이라고 진단했다. 특히 정부가 추진하는 초혁신경제·AI 대전환, K-콘텐츠 등 서비스 수출 확대, 수출시장 다변화 전략을 긍정적으로 평가하며 “첨단기술 산업의 우위 공고화와 수출 경쟁력 강화에 도움이 될 것”이라고 언급했다.

IMF는 또 “확장적 재정정책이 현 시점에서 필요하며, 2026년 예산안에 반영된 재정운용방향이 적절하다”고 평가했다. 다만 고령화로 인한 의무지출 증가에 대비해 중장기 재정위험 관리가 필요하다고 권고했다.

구 부총리는 “국가 정책역량을 총동원해 성장률 반등의 기회를 만들겠다”며 “단순한 재정확장이 아닌 성과 중심의 재정운용으로 지속가능성을 확보하고, 재정을 저성장 위기 돌파의 터닝 포인트로 삼겠다”고 말했다. 그러면서 “재정이 성장을 촉진하고, 성장이 다시 건전한 재정을 이끄는 선순환 구조를 구축하겠다”고 덧붙였다.

한편, 이번 IMF 연례협의 결과는 24일 오전 정부서울청사에서 열리는 기자회견을 통해 공식 발표될 예정이다