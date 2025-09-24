오후 5시 30분~오후 9시 30분까지 마포대교~한강철교 선박운항 금지

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시는 세계불꽃축제가 열리는 27일 한강버스를 운행하지 않기로 했다. 다만 다둥이 가족에게는 정박된 한강버스에서 불꽃축제를 관람할 수 있는 기회가 주어진다.

24일 서울시에 따르면 시는 27일 오후 5시 30분 부터 오후 9시 30분가까지 마포대교와 한강철교 사이의 선박 운항을 전면 금지한다. 오후 4시부터 5시 30분까지 이 구간을 지나가는 선박은 서행해야 된다. 이날에는 일찍부터 선박위에서 불꽃놀이 명당을 찾는 배들이 모여드는 것으로 알려져 있다. 정박 한 뒤 선상에서 불꽃놀이를 보는 것은 가능하다. 서울시 관계자는 “과거부터 서울불꽃축제가 개최되는 시간동안 선박운행이 중지됐다”고 말했다. 세계불꽃축제는 한화와 주관하는 행사로, 매년 9월께 열리는 행사다. 지난 2000년 부터 시작됐다. 올해 세계불꽃축제는 오후 7시 20분부터 8시 30분까지 개최된다.

한강버스는 이날 종일 운행 하지 않는다. 서울시 관계자는 “축제 하루 전부터 화약을 실은 바지선이 여의도 한강 공원에 들어와 있다”며 “안전상의 문제로 축제 당일에는 종일 한강버스 운행을 하지 않기로 했다”고 말했다.

불꽃축제 기간동안 선박운항이 금지되고 한강버스 운행이 중단되는 것은 운항시 발생하는 ‘항주파’ 때문이다. 항주파는 선박이 물살을 가르며 나아갈때 생기는 파도를 뜻한다. 선수(船首·뱃머리)와 선미(船尾·배꼬리)에서 모두 발생한다. 선박속력이 높고 선박규모가 커질수록 항주파는 높게 발생한다.

항주파는 교량 및 주변 시설물 파손을 야기할 수 있다. 또한 어선이나 낚시배 등의 소형 선박 또는 작업선을 흔들리게 하고, 강도가 셀 경우 전복 할 수도 있다. 실제 2019년 10월 화성시 입파도 부근 해상에서는 항주파로 레저보트가 전복돼 30대 남성 2명이 표류하다 구조되는 일도 있었다. 과거 제주 해녀들이 항주파에 따른 피해를 입었다며, 당국에 피해 방지를 호소하는 일도 잇었다.

한강버스는 이같은 항주파를 최소화 하기 위해 ‘쌍동선’ 형태로 제작됐다. 쌍동선은 동일한 크기의 선체 두 개를 나란히 연결한 선박을 뜻한다. 쌍동선은 물에 잠기는 면적(수면선)이 상대적으로 적어 속도가 빠르고, 단동선(선체가 하나인 배)보다 항주파가 적게 발생한다. 서울시 관계자는 “조그만 제트 스키에서도 항주파가 발생한다”며 “시민들의 안전을 위해 한강버스 운항을 중지하는 것”이라고 거듭 강조했다.

이날 운항은 중단 되지만 한강버스 선상에서 불꽃축제를 관람할 수 있는 기회가 완전히 차단되는 것은 아니다. 서울시는 셋 이상의 자녀를 가진 다둥이 가족 50팀을 초청, 정박된 한강버스 2척에서 불꽃축제를 관람할 수 있도록 할 계획이다.

한편 ‘한강버스’는 개통 닷새 만에 누적 탑승객 1만2913명(22일 오후 3시기준)을 기록하는 등 흥행에 성공했다. 전날 오후 3시 기준 일일 탑승객은 1321명으로, 평균 좌석 점유율은 71.6%였다. 노선별로는 마곡행 644명, 잠실행 677명이 이용했다. 개통 첫날인 18일에는 4361명이 탔다. 19일에는 2696명, 21일 4535명이 이용했다.

한강버스는 상행(마곡-잠실), 하행(잠실-마곡) 구간의 총 7개 선착장(마곡-망원-여의도-압구정-옥수-뚝섬-잠실), 28.9㎞ 구간을 오간다.

요금은 편도 성인 3000원이며 기후동행카드에 5000원을 추가하면 한강버스까지 무제한 탑승할 수 있다.