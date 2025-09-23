[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천시 남동구는 보건복지부 주관 ‘2025 노인 일자리 사업 평가’에서 ‘최우수 지자체’로 3년 연속 선정됐다.

남동구는 지난 2023년과 2024년 연속으로 ‘대상’을 수상한 데 이어 올해 ‘최우수상’을 수상하며 3년 연속 최우수 지자체로 입증됐다.

또 노인 일자리 수행기관인 남동구 노인인력개발센터와 남동시니어클럽도 각각 ‘최우수상’을 수상해 지자체와 수행기관 모두가 우수성을 인정받았다.

구는 올해 총 367억원을 투입해 남동구청, 남동구 노인인력개발센터, 남동시니어클럽, 대한노인회 남동구지회 등 4개 기관에서 84개의 다양한 노인일자리 사업을 운영하고 있다.

특히 2022년 6001개였던 노인 일자리 수를 지난 3년간 30%(1820개) 확대해 현재 총 7821명의 어르신에게 일자리를 제공하고 있다.

박종효 구청장은 “일자리에 참여하는 어르신들과 수행기관의 노력한 결과”라며 “최고의 복지는 일자리라고 생각하기 때문에 앞으로도 양질의 맞춤형 어르신 일자리를 만들어 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.