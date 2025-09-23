‘산업재해·재난·재해 유가족’에 전달 “우리 사회 온기 가득하길 소망”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 대통령실은 이재명 대통령이 취임 후 첫 추석을 맞아 국민통합과 민생회복을 기원하면서 우리 사회 각계각층에 추석 선물을 전달한다고 23일 밝혔다.

선물 대상으로는 국가 발전과 국민 생활의 안정을 위해 함께 노력해 온 각계 주요 인사, 국가를 위해 헌신한 호국영웅, 그리고 어려운 환경 속에서도 희망을 지켜온 재난·재해 피해 유족 및 사회적 배려 계층이 포함됐다고 한다.

대통령실은 “특히 올해는 우리 사회의 노동 현장에서 땀 흘려 일하다 안타깝게 생을 마친 산업재해 희생자 유가족분들에게도 선물을 전달하며, 국민의 아픔을 함께 나누려는 정부의 의지를 담았다”고 덧붙였다.

올해 추석 선물은 대통령 시계, 팔도 수산물, 우리 쌀로 구성됐다.

대통령실은 “특별 제작된 대통령 시계에는 ‘대통령의 1시간은 온 국민의 5200만 시간과 같다’는 절실한 마음과, 국민의 안전과 생명을 지키고 삶을 개선하기 위해 국정에 매진하겠다는 대통령의 굳은 의지를 담았다”고 했다.

팔도 수산물은 각 지역의 수산 특산품이 포함됐다. 인천·경기 지역의 서해바다 보리새우, 충남 홍성 김, 전북 고창의 천일염, 전남 완도 바다 김, 제주 김녕 해녀 톳, 부산·울산·경남에서 생산된 기장 다시마, 경북 포항의 동해덕장 건오징어, 강원 삼척에서 난 강원도 돌미역 등이다.

대통령실은 팔도 수산물에 대해 “북극항로 시대를 맞이해 ‘세계로 뻗어가는 진짜 대한민국’의 귀중한 토대인 동해·서해·남해 바다의 주요 특산물로 구성됐다”며 “이재명 정부의 국가 미래 비전을 상징한다”고 설명했다.

마지막으로 대통령실은 재난·재해로 고통을 겪으신 분들을 온 국민과 함께 위로하고, 피해 지역의 회복을 응원하는 마음을 담아 금년 3월 초대형 산불 피해 지역인 경북 의성에서 재배된 쌀을 준비했다.

이 대통령은 선물과 함께 보낸 메시지에서 “추석 명절을 맞아 모두의 땀과 노력이 결실을 맺기를, 우리 사회에 온기가 가득하기를 소망한다”면서 “함께 사는 세상, 국민이 행복한 나라를 위해 온 힘을 다하겠다”고 밝혔다.

대통령실 관계자는 “이번 선물이 단순한 명절 선물이 아니라, 국민의 헌신에 대한 감사, 사회적 약자에 대한 위로, 국민 모두가 함께 행복한 대한민국을 향한 다짐을 담은 상징적 조치”라고 강조했다.