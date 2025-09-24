자동차리콜센터서 리콜대상 여부 확인 가능

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국토교통부는 현대자동차㈜, 기아㈜, 르노코리아㈜, 포드세일즈서비스코리아㈜, 볼보트럭코리아㈜에서 제작·수입·판매한 8개 차종 10만7747대에서 제작결함이 발견돼 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 24일 밝혔다.

현대 포터2 6만934대는 엔진 구동벨트 장력 조절장치의 설계 오류로 인해 구동벨트가 이탈돼 조향장치가 정상 작동하지 않을 가능성으로 오는 25일부터 시정조치에 들어간다.

기아 봉고3 3만3990대는 엔진 구동벨트 장력 조절장치의 설계 오류로 인해 구동벨트가 이탈돼 조향장치의 정상 작동하지 않을 가능성으로 25일부터 시정조치에 돌입한다.

르노 XM3 등 2개 차종 8562대는 연료공급 펌프 소프트웨어 오류로 인해 주행 중 시동이 꺼질 가능성으로 25일부터 시정조치에 들어간다.

포드 MKX 2680대는 후방 보조제동등 커버 접착 불량으로 인해 주행 중 커버가 분리될 가능성으로 30일부터 시정조치 예정이다.

볼보 FH트랙터 등 3개 차종 1581대는 가변축 제어 소프트웨어 오류로 인해 가변축 조종장치가 오작동하는 기준 부적합으로 지난 19일부터 시정조치를 진행하고 있다.

한편 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.