전국 시민 2000여명 대상 온라인 접수 받아

[헤럴드경제=김희량 기자] 반도문화재단은 설립 6주년을 맞아 내달 25일 오후 6시 부산 KBS홀에서 특별 콘서트 ‘Starry Night In Busan’를 개최한다고 23일 밝혔다.

반도문화재단은 반도건설이 설립한 비영리 공익법인이다. 재단 설립 6주년을 맞아 마련된 이번 콘서트는 반도건설의 태동이 시작된 부산에서 더 많은 이들과 문화 공연의 기회를 나누기 위해 기획됐다. 해당 무대에는 발라드의 황제 케이윌, 발라드의 여왕 백지영, 크로스오버 그룹 포레스텔라가 설 예정이다.

이번 콘서트는 2000여석 규모로 진행된다. 전국 일반 시민을 대상으로 1인당 2매까지 신청할 수 있다. 관람을 희망하는 자는 콘서트 관람 희망 사연을 반도문화재단 홈페이지에 29일까지 신청 접수하면 된다. 신청자 중 최종 선정된 1600여명에게 관람 기회가 제공된다. 당첨자 발표는 10월 2일 반도문화재단 홈페이지에 게재될 예정이다.

박신득 반도문화재단 국장은 “지난해 서울에서 있었던 설립 5주년 기념 특별 콘서트에 함께하지 못해 아쉬운 분들이 많다고 들었다”며 “문화를 통해 하나 되는 기회를 많은 사람에게 제공하기 위해서 이번 콘서트는 부산에서 준비했으니 많이 기대 바란다”고 말했다.

한편 반도문화재단은 2019년 설립 이후 아이비 라운지가 위치한 동탄 지역을 중심으로 지난 5년간 8만여명의 시민을 대상으로 도서관, 갤러리, 가족 사랑 그림 공모전, 사랑의 집수리 등 다양한 문화 및 사회공헌 활동을 이어왔다. 이번 콘서트 역시 지역의 다문화가족 등 취약계층과 함께하는 문화공헌을 실천할 예정이다.

권홍사 반도문화재단 이사장은 “그룹이 시작된 부산에서 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 설립한 반도문화재단의 뜻깊은 순간을 함께 할 수 있게 되어서 기쁘다”면서 “소외계층의 문화 활동 기회 확대와 예술계 지원 등 기업의 사회적 책임을 이어가겠다”고 전했다.