참의원 선거서 ‘일본인 퍼스트’ 내건 참정당 약진으로 기류 변화 연정 확대 등 염두에 두고 야당에는 앞다퉈 ‘추파’

[헤럴드경제=김지헌 기자] 내달 4일 치러질 일본 집권 자민당 총재 선거와 관련해 후보들 간에 외국인 정책이 주요 쟁점의 하나로 급부상했다.

23일 현지 언론에 따르면 전체 출마자 5명 가운데 4명이 전날 개최된 소견 발표 연설회에서 외국인 정책을 거론했다.

앞서 전날 ‘포스트 이시바’를 뽑는 일본 집권 자민당 총재 선거가 고시와 더불어 본격적으로 시작됐다. 야당이 세를 결집하지 못하는 가운데 다음 달 4일 선출되는 새 총재가 차기 총리에 오를 전망이다.

다카이치 사나에 전 경제안보상과 고이즈미 신지로 농림수산상의 양자 대결이 첨예한 상황이다. 여기에 하야시 요시마사 관방장관, 모테기 도시미쓰 전 간사장, 고바야시 다카유키 전 경제안보상이 출사표를 내 총 5명이 각축을 벌인다.

양강 후보 중 한 명인 다카이치 사나에 전 경제안보담당상은 연설 시간의 절반가량을 외국인 정책에 할애했다. 그는 외국인이 나라현 나라시의 명물인 사슴을 발로 차기도 한다며 “일본인의 마음을 짓밟고 기뻐하는 사람이 외국에서 온다면 무언가를 해야 한다”고 반외국인 정서를 자극하기도 했다.

또 다른 양강 후보인 고이즈미 신지로 농림수산상도 “외국인 불법취업이나 주민과의 마찰, 치안 악화 등에 의해 주민 불안으로 이어지는 현실이 있다”고 지적하고 외국인 문제에 대한 정책 사령탑 기능을 강화할 것이라고 밝혔다.

고바야시 다카유키 전 경제안보담당상도 “최근 규칙을 지키지 않는 일부 외국인에 의해 국민 불안이 커지고 있다”면서 출입국 관리나 부동산 취득 규제 강화를 호소했다.

모테기 도시미쓰 전 간사장도 “외국인이나 외국 자본에 의한 토지 매수가 걱정거리가 됐다”며 “위법 외국인 제로를 목표로 할 것”이라고 말했다.

이에 대해 아사히신문은 1년 전인 작년 자민당 총재 선거에서는 외국인 정책이 주요 쟁점이 아니었다며 올해 7월 참의원 선거에서 ‘일본인 퍼스트’를 내건 참정당의 약진을 기류 변화의 원인으로 지목했다.

마이니치신문도 참정당의 부상에 따라 보수 성향 지지층의 자민당 이탈 우려가 커졌다면서 외국인 규제 강화는 배외주의로 이어질 위험성이 있다고 지적했다.

또 작년 총재 선거와 비교해 눈에 띄게 달라진 점은 야당을 상대로 어필하려는 움직임이다.

고이즈미 농림상은 지난 21일 연정 확대와 관련해 “나는 그쪽이 안정적이라고 생각한다”고 말했다. 그는 제2야당인 일본유신회와 비교적 우호적인 인맥을 쌓아왔다.

다카이치 전 경제안보담당상도 “기본 정책이 합치하는 야당과 가능하면 연립을 짜는 것까지 생각하고 싶다”고 말한 바 있으며 모테기 전 간사장은 “연정 확대를 추구한다”고 더 명확히 밝혔다.

마이니치신문은 “출마 후보들이 연정 확대나 정책별 협력을 염두에 두고 야당에 추파를 보낸다”며 “후보들의 공약에도 가솔린세 잠정세율 폐지 등 야당과의 협력을 시야에 둔 내용들이 눈에 띈다”고 전했다.

이와 관련해 자민당의 한 관계자는 “야당 협력을 못 얻으면 법안도 예산안도 통과되지 못한다”며 “야당과의 궁합은 이번 총재 선거에서 중요한 포인트가 된다”고 요미우리신문에 밝혔다.

앞서 이시바 시게루 총리는 연정 확대에 성공하지 못하고 정책별로 야당에 양보하고 협조하면서 외줄 타기하듯 정국을 운영했다.