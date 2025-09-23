민관합동 TF서 첫 과학기술인재정책 논의 비자·주거·교육·취업 포괄적 내용 포함

과학 고급 인재 유출에 정부도 비상이 걸렸다. 과학기술 인재 유출을 막기 위한 특단의 대책이 필요하다는 목소리가 커지면서 과학기술정보통신부는 이달 중 대안책을 내놓을 계획이다.

23일 과학기술정보통신부에 따르면 ‘과학·기술인재 유출 방지·유치 대책 마련을 위한 민관합동 태스크포스(TF)’는 이달 말 새 정부 첫 인재 정책을 내놓을 계획이다.

범부처가 협업해 비자, 주거, 교육, 취업 등 전주기 정착 지원 서비스를 마련하고 2023년 388명 순유출로 떨어진 우수 과학자 유출입 규모를 2030년 500명 이상 순유입하는 것이 목표다.

특히 정부는 젊은 과학기술 인재들이 국내에서 성장·발전할 수 있는 기반을 마련하는 동시에, 국가전략과 현장 수요에 기반한 해외 우수 인재를 국내로 유치하는 방안을 포괄적으로 논의할 계획이다.

이공계 진로 기피, 국내 양성 인재의 해외 이탈, 이공계 재직자들의 사기 저하 등 과학기술 인재 생태계 전반에 걸친 문제의 근본 원인을 재진단하고, 범정부 대책의 구성 방향, TF를 통해 발굴된 후보 과제 등을 중점적으로 검토하고 있다.

TF는 단순한 급여 수준을 넘어 자율적 연구 환경, 양질의 일자리, 사회적 인정 등 총체적으로 이공계에 대한 매력 요소가 부족하다는 현장의 인식을 공유하고, 정부 중심의 일방적인 접근을 넘어 기업·대학·정부출연연구기관이 자생적으로 인재를 유치하고 보유할 수 있는 생태계로 전환 필요성도 제기한 것으로 알려졌다.

구혁채 과기정통부 제1차관은 “이공계를 진로로 선택한 국내외 인재들에게 대한민국에도 미래가 있다는 확신을 줄 수 있도록 만들 것”이라며 “관계 부처와 적극적 협력을 통해 완성도 높은 대책 마련에 최선을 다하겠다”고 말했다.

과기정통부는 TF을 통해 인재 유입-성장-취업-정착 등 전 주기에 걸친 추진 과제를 발굴하고, 각 부처의 제도·재정적 지원을 연계하는 실행 방안을 이달까지 구체화한다는 계획이다.

이와 함께 이공계 인재들이 차세대 핵심 연구자로 성장해 나갈 수 있도록 장학금 지원도 확충한다. 과기정통부는 2025년도 이공계 석사우수장학금 장학사업을 시행, 1000명 내외의 장학생을 선발하여 학기 당 250만원, 연간 500만원을 지원할 예정이다.

이공계 석사우수장학금 사업은 경력 초기 단계의 석사학위 과정생을 중점 지원하여 과학기술 우수인재로 성장할 수 있도록 장학금을 지원하는 사업이다.

구 차관은 “올해 처음 도입하는 이공계 석사우수장학금이 과학기술인을 꿈꾸는 청년들의 성장의 초석이 되길 바란다”며 “앞으로도 우수한 이공계 학생들이 경제적 어려움 없이 성장하도록 전주기 지원을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

구본혁 기자