KS직행 놓고 26∼28일 대전서 3연전 ‘매직넘버 5’ LG, 정규 1위 확정 야심 한화, 안방 스윕으로 대역전 우승 희망

[헤럴드경제=조범자 기자] 운명의 3연전이다. 2025 프로야구 정규리그 1위 LG 트윈스와 2위 한화 이글스가 한국시리즈 직행 티켓을 놓고 마지막 3연전을 펼친다.

오는 26일부터 28일까지 대전 한화생명 볼파크에서 열릴 맞대결에서 올시즌 내내 선두 싸움을 벌였던 두 팀 중 한 팀만 웃게 된다.

선두 LG가 유리하지만 양팀 모두 총력전을 펼쳐야 하는 상황이다.

83승 3무 51패(승률 0.619)로 리그 1위를 질주하는 LG는 2위 한화(80승 3무 54패·승률 0.597)에 3경기 차로 앞서 있다.

LG의 현재 정규리그 1위를 위한 ‘매직 넘버’는 5다. LG가 이길 때와 한화가 패할 때 1씩 줄어든다.

LG가 한화전을 앞두고 펼치는 24일 NC 다이노스와 25일 롯데 자이언츠전에서 승리하고, 한화가 24일 SSG 랜더스와 25일 두산 베어스전에서 모두 지더라도 매직 넘버는 1이 남는다.

LG에게 가장 이상적인 시나리오는 매직 넘버 1을 안고 한화와 첫 경기를 이기는 것이다. 이 경우 대전에서 바로 정규리그 1위 확정 축포를 터뜨릴 수 있다. 반면 한화는 LG와 3연전을 모두 싹쓸이해야 대역전극을 노려볼 수 있다.

양팀 모두 총력전 태세다.

LG는 일찌감치 한화와 3연전 선발로 앤더스 톨허스트-요니 치리노스-임찬규로 이어지는 1∼3선발을 예고했다. 염경엽 LG 감독은 “9월 초에 이미 정해놨다”며 배수진을 쳤다.

치리노스(2경기 1승 평균자책점 1.38)와 임찬규(4경기 2승 평균자책점 0.62) 모두 올 시즌 한화전에서 강했던 투수들이다. 톨허스트는 한화전 첫 등판이다.

한화는 아직 선발을 예고 하지 않았지만 현재 순서대로면 에이스 코디 폰세가 26일 첫 맞대결에 등판하는 게 유력하다. 한화가 무조건 승리해야 하는 경기다.

라이언 와이스와 류현진이 남은 경기 선발로 유력하다. 와이스(2경기 1승 평균자책점 2.25)와 류현진(3경기 1승 평균자책점 0.95) 모두 LG전 성적이 좋았다. 다만 한화로선 24일 SSG전과 25일 두산전을 치른 뒤에 LG를 만나기 때문에 선발 순서를 놓고 여전히 고민이 깊다.

한편 두 팀은 나란히 무승부가 3차례다. 남은 7경기에서 추가로 무승부 경기가 나오지 않는다면 같은 승률로 시즌을 마감할 수도 있다.

이럴 경우 상대 전적이 앞선 팀의 홈구장에서 정규시즌 1위 결정전 단판 대결을 치른다. 지난 2021년에는 kt 위즈가 삼성 라이온즈와 35년 만의 1위 결정전을 치러 승리한 바 있다. 마지막 3연전을 앞둔 가운데 올시즌 LG와 한화의 맞대결에선 LG가 7승 1무 5패로 우위다.