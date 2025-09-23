채권 민감도부터 체크리스트까지…교보證, 사내 ‘AI 놀이터’ 가동

[헤럴드경제=김유진 기자] 교보증권이 사내 AI 혁신을 속도로 붙이고 있다. 일명 ‘AI 프론티어’로 불리는 일종의 사내 AI 동호회이자 전문가 집단을 조직하면서다. 단순히 기술 교육만 하는 게 아니라 ChatGPT로 만든 성과를 부서별로 겨루고 표창까지 수여하는 ‘사내 랭킹전’을 운영해 직원들 참여 열기를 끌어올리고 있다.

23일 교보증권에 따르면 AI 프론티어는 급변하는 금융 환경과 인공지능 기술 발전에 대응해 임직원의 활용 능력을 높이고, 업무 효율과 영업 경쟁력을 동시에 강화하기 위해 마련됐다.

지난 7월 선발된 구성원들은 최신 기술 트렌드를 공유하고, 부문별 아이디어를 발굴하며 실무 적용 방안을 논의하는 등 사내 AI 문화 확산을 이끌고 있다.

영업부문은 고객 접점 디지털화, 지원부문은 업무 프로세스 자동화를 중심으로 맞춤형 전략을 실행하고, 단계별 교육을 통해 임직원 AI 역량 고도화에 나서고 있다.

또한 성과 확산과 참여 활성화를 위해 ChatGPT를 활용한 부서별 우수 사례를 선정·공유하고, 우수 부점에는 표창을 수여하는 제도를 운영 중이다.

현재까지 ▷채권 민감도 계산 엔진 ▷ERP 자동화 ▷체크리스트 본인 확인 절차 ▷리포트 분석 지원 등 다양한 아이디어가 도출됐으며, 이를 단계적으로 실무에 적용해 생산성과 효율성을 높여 나갈 계획이다.

교보증권은 이와 함께 디지털 창구 운영, 문서 중앙화 시스템 구축, 로봇 프로세스 자동화(RPA) 도입, 로보어드바이저(RA) 혁신 금융 서비스 등 다양한 프로젝트를 추진하며 디지털 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다.

교보증권 이경민 인사부장은 “AI 프론티어는 임직원의 자발적 참여와 아이디어를 통해 사내 AI 리터러시를 확산하는 가교 역할을 하고 있다”며 “앞으로도 디지털 혁신 역량을 한층 고도화해 지속적인 성장을 이끌어 가겠다”고 말했다.