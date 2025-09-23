민주당 TF와 논의 직후 폐점 보상금 논의 ‘중단’ “매장 옮겨라” 2주 만에 “영업 지속해라” 이미 가계약 이전 준비 완료…이중 피해 우려

[헤럴드경제=신현주·박연수 기자] 홈플러스가 폐점을 잠정 보류한 15개 점포의 입점주에 대한 보상금 논의를 잠정 중단한 것으로 확인됐다. 홈플러스의 일방적 폐점 통보로 점포 이전을 준비하던 자영업자들은 뒤통수를 맞았다며 반발하고 있다.

23일 헤럴드경제 취재를 종합하면, 홈플러스는 지난 19일 오후부터 연내 폐점 계획을 보류한 점포에 입점한 업체 점주들에게 보상금 지급 논의를 중단하겠다고 개별 통보했다. 보류 대상 점포는 경기 수원 원천·대구 동촌·부산 장림·울산 북구·인천 계산, 서울 시흥·가양, 경기 일산·안산고잔·화성동탄, 충남 천안신방, 대전 문화, 전북 전주완산, 부산 감만, 울산 남구 등 15곳이다.

이번 결정은 더불어민주당 MBK 홈플러스 사태 해결 TF(태스크포스)와 간담회에 따른 것이다. 김병기 민주당 원내대표는 지난 19일 서울 강서구 홈플러스 본사에서 홈플러스 대주주인 MBK파트너스의 김병주 회장과 면담을 갖고 “김 회장으로부터 매수 시까지 폐점은 없다는 확약을 받았다”고 밝혔다. 김 회장은 현재 매수 협상을 하고 있고 11월 10일 전까지는 협상을 끝내겠다고 말한 것으로 전해진다.

폐점을 보류한 만큼 보상금 논의도 미뤄야 한다는 것이 홈플러스 측 입장이지만, 입점점주들은 반발하고 있다. ‘하루빨리 매장을 이전하라’던 홈플러스가 하루아침에 ‘매장에서 영업을 계속하라’고 입장을 바꿨기 때문이다. 갑작스러운 폐업 통보로 옮길 자리를 찾던 자영업자들은 보상금 관련 불확실성으로 이중고를 겪게 됐다는 입장이다.

특히 홈플러스가 올해 11~12월까지 문을 닫겠다고 예고했던 만큼, 일부 점주들은 급하게 가게를 옮길 자리를 알아보고 이미 부동산 가계약과 물류 이전 계약을 마친 상태인 것으로 확인됐다. 통상 매장을 영업하기 위해서는 2~3개월 이상의 준비 기간이 필요하다. 홈플러스의 보상금 논의 중단으로 인한 점주들의 피해 금액은 최소 수천만원에서 최대 약 2억원으로 파악됐다.

홈플러스가 이들 점주에게 제시한 보상금은 직전 3개월 매출액의 30% 수준이다. 보상금을 받아도 당장 매장을 이전해야 하는 점주 입장에서는 손해다. 홈플러스 측은 점주 상황을 고려해 원상복구 비용을 받지 않겠다고 했지만, 일부 점주들은 “시설보상금은 없다”는 통보를 받았다고 한다.

이들 점주는 홈플러스의 결정이 무책임하다고 비판한다. 수도권의 한 폐점 대상 점포에 입점한 A씨는 “11월 10일 이후에야 보상금 논의를 재개할 수 있다고 하는데 폐점 예정일은 11월 16일”이라며 “그때 가서 폐점이 취소되면 보상금 논의는 ‘백지화’라고 (담당자에게) 연락을 받았다”고 말했다. A씨는 “이전을 위해 모든 재고를 처분했고, 매장은 이미 폐허가 돼 영업이 사실상 불가능하다”며 “홈플러스 사태 이후 매출이 이미 70% 줄었지만 ‘일단 영업은 하라’는 식”이라고 지적했다.

경상권 지역 폐점 예정 점포 입점점주 B씨는 “이미 가계약을 마쳤다고 항의하니 ‘폐점 여부가 확정되지도 않았는데 (홈플러스와) 상의 없이 가계약을 한 점주의 책임’이라는 답변을 들었다”며 “매장을 옮겨야 하니 하루빨리 매장을 알아보라고 할 때는 언제고 정치인이 한 마디 하니 태도가 바뀌었다”고 했다.

또 다른 점주 C씨의 경우 기계를 이전하는 데만 1억원 이상이 들어 고심 중이다. C씨는 “가계약금, 기계 이전 설치비용까지 해서 1억5000만원 이상을 써야 한다”며 “(담당자로부터) 일단 연말까지 보상금 논의를 지켜봐야 할 것 같다는 이야기를 들었는데, 당초 폐점계획보다 보상금 지급 일정이 늦어지면 이중 피해를 보게 된다”고 하소연했다.

홈플러스 관계자는 “민주당 홈플러스 TF와 간담회 이후 내부적으로 소통을 시작하는 단계”라고 말했다. 관계자는 “폐점이 보류된 점포와 관련해 입점업체가 영업을 지속할지는 점주의 결정 사항”이라면서도 “인수자가 나타날지 모르는 상황에서 (15개 점포에 대한) 폐점 여부, 이후 후속조치에 대해 확답하기 어려운 상황”이라고 말했다.