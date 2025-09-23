목포·영암서 세계 석학·청년 모여…학술회의·토크콘서트 등 다채

노벨경제학상 수상자 제임스 로빈스 교수 ‘평화경제’ 기조강연

[헤럴드경제(전남)=김경민기자]전남도는 24일부터 3일간 영암 현대호텔과 목포 하당 평화광장에서 ‘세계와 한반도를 위한 상생평화의 새로운 비전’을 주제로 ‘2025 김대중평화회의’를 개최한다고 밝혔다.

2025 김대중평화회의는 지난 2021년, 2023년에 이어 세 번째로, 전남도·목포시·신안군이 공동주최하고 김대중평화센터가 주관한다.

24일 오후 3시에는 영암 호텔현대 컨벤션홀에서 개회식이 진행된다. 김영록 전남도지사, 김성재 김대중평화센터 상임이사 등이 참석해 축하 메시지를 전한다.

이어지는 기조연설에선 2024년 노벨경제학 수상자인 제임스 로빈스 미국 시카고대 교수가 ‘평화경제 : 세계와 한반도를 위한 전략’을 주제로, 포용적 경제성장을 이룬 대한민국의 원동력은 민주주의였고 그것을 가능케 한 것은 대한민국 국민이었음을 제시한다.

오후 7시부터 목포 하당 평화광장에서 평화콘서트가 진행되며, ‘오늘의 평화, 이어갈 평화’를 주제로 신형원, 만남중창단, 코요테, 안성훈, ‘너 나 우리’ 진도다문화합창단, 윤선영과 오빠야, 고용준 등이 출연한다.

25~26일 국제학술회의에선 ▲트럼프 제2기:세계정책과 한반도정책 ▲중국의 책임대국론과 세계평화 ▲동아시아 국제정치와 한반도 평화 ▲새로운 남북관계와 한반도 평화를 주제로 미국, 중국, 일본, 유럽 등 세계 각국 석학들이 모여 다양한 논의를 나눈다.

25일엔 김정호 카이스트대 교수가 ‘지속가능한 기술과 인공지능 그리고 평화’를 주제로 특별강연을 한다.

올해 처음으로 세계 각국의 평화 전문가와 활동가들이 참여하는 ‘평화 라운드테이블’도 열린다. 주드 랄 페르난도 트리니티칼리지 더블린 교수, 나오미 엔스 LCC 인터네셔널대 교수, 헬렌 스캔론 케이프타운대 교수, 몬티 다타 리치먼드대 교수, 김경묵 와세다대 교수, 던컨 모로우 얼스터대 교수, 김동진 한신대 한반도평화학술원 김대중석좌교수 등이 참여한다.

이번 평화회의에선 전문가 중심의 학술토론에 더해 도민 관심과 참여를 높이기 위한 토크콘서트, 청년 라운드테이블 등도 추진된다.

25일 현대호텔 컨벤션홀에서 진행되는 토크콘서트 ‘김대중 대통령을 말한다’는 전 김대중 대통령 비서실장 박지원 국회의원과 방송인 김미화, 김현종 메디치미디어대표가 출연하며, 김대중 대통령의 국정철학과 비화 등을 들어볼 수 있다. 26일엔 청년 평화활동가들이 참여하는 청년 라운드테이블이 진행된다. 앞서 지난 17~18일 열린 사전 문화공연 연극 ‘사형수 김대중’은 1천여 명이 관람하며 큰 호응을 얻었다.

폐회식은 26일 진행되며, 김대중학술상 및 김대중논문상 수여식이 열린다. 2025 김대중평화회의는 행사 전 과정이 동시통역으로 제공되며, 김대중평화회의 누리집(www.kdjpeaceforum)을 통해 유튜브로 생중계된다.

김영록 지사는 “김대중 대통령의 숭고한 뜻을 기리는 이번 평화회의가 민주주의와 인권, 평화의 가치를 되새기는 소중한 자리가 되길 바란다”며 “도민들과 국민 여러분께서도 많은 관심과 참여로 함께해 주시길 당부드린다”고 말했다.