[헤럴드경제=배문숙 기자]세계 각국의 수소 안전 관련 최신 연구 동향을 공유하고 정책을 교류하는 수소 안전 기술의 고도화를 위한 장이 우리나라에서 열린다.

산업통상자원부와 한국가스안전공사는 ‘제11회 수소 안전 국제콘퍼런스’가 22~26일 서울 송파구 롯데호텔 잠실점에서 개최된다고 23일 밝혔다.

격년으로 홀수년도에 열리는 이 회의는 2005년부터 전 세계 수소 안전 관련 전문가들이 모여 수소 안전 관련 협력 방안을 모색하는 자리다. 올해는 24개국의 정부·기관 관계자 및 전문가 등 300여명이 참석했다.

올해 행사는 우리나라를 비롯해 일본과 캐나다, 영국 정부 관계자들과 현대자동차, SK이노베이션 E&S ,일본 국립연구개발법인 신에너지 산업기술종합개발기구(NEDO) 등에서 기조연설을 진행한다. 또 논문 발표 163건, 인천 액화수소 플랜트 현장 시찰, 국내외 기업 홍보(8개 부스 운영) 등으로 꾸려졌다.

산업부는 “우리나라가 올해 개최국으로 수소가 미래 핵심 친환경 에너지로 그 중요성이 강조되는 상황에서 수소 산업과 안전이 균형 발전할 수 있도록 안전한 수소경제를 만들어 나가는데 앞장서겠다는 적극적인 의지를 보여준다는 점에서 의미가 있다”고 설명했다.

박덕열 산업부 수소경제정책관은 “세계적으로 기후 위기 대응과 탄소중립 달성을 위해서는 안전에 기반한 수소 경제가 실현돼야 한다”며 “이번 콘퍼런스가 안전하고 청정한 수소 사회로 나아가는 국가 간 협력의 전환점이 되길 바란다”고 말했다.