2019년부터 7년 연속 수상 … 지난해‘정책대상’에 이어 올해‘종합대상’ 청년네트워크·창업·주거·문화까지 … 청년의 꿈과 삶을 지원하는 정책 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강동구(구청장 이수희)가 국회사무처 소관 사단법인 ‘청년과미래’가 주관하는 ‘2025 청년친화헌정대상’에서 ‘종합대상’을 수상, 7년 연속 청년정책 우수 자치단체로 선정되는 영예를 안았다.

강동구는 2019년 ‘소통부문 대상’, 2020~2021년 ‘종합대상’, 2022~2024년 ‘정책대상’ 수상에 이어 올해 ‘종합대상’까지 수상하며 7년 연속 청년친화헌정대상을 수상했다.

‘청년친화헌정대상’은 정책, 입법, 소통 등 청년친화적 환경 조성과 우수 정책 사례의 확산에 기여한 지방자치단체를 선정해 시상하는 상으로, 강동구는 청년참여 활성화와 청년지원사업 전반에서 높은 평가를 받았다.

구는 청년들의 정책 참여 확대를 위해 ‘청년네트워크’와 ‘청년정책위원회’를 운영하며 청년들의 목소리를 구정에 적극 반영하고 있다.

또, 천호로데오거리에서 열리는 버스킹 공연과 청년축제를 통해 청년 문화 콘텐츠를 활성화하는 등 지역 청년 문화 확산에도 힘쓰고 있다.

아울러 ‘서울청년센터 강동’을 중심으로 청년 정책을 종합적으로 지원하고, ‘청년해냄센터’를 통한 창업 지원, ‘청년창업주택’ 공급 등 주거 정책도 병행하며 다각적인 청년 지원을 이어가고 있다.

또, 사회적 고립청년 지원을 위한 조례를 제정하고, 청년문화예술 거점 조성, 미취업 청년 대상 어학 및 자격시험 응시료 지원 등 청년 맞춤형 정책도 확대하고 있다.

이수희 강동구청장은 “7년 연속 청년친화헌정대상 수상을 계기로 더욱 큰 사명감을 느낀다”며 “앞으로도 강동구가 청년들의 든든한 동반자로서 청년들이 미래를 설계하고 자신의 삶을 주도할 수 있는 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.