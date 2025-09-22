복지기동대·119생활안전순찰대 5천503가구 화재예방점검·지원

누전 차단 멀티탭 보급·노후 전선 정리·현장 교육 등 추진

전국 최초…행안부 모범사례로 소개·타지자체 문의 잇따라

[헤럴드경제(전남)=김경민기자]전남도가 전국 최초로 복지와 안전을 결합한 민관 협업모델을 추진해 취약계층 노후주택 화재위험을 개선하고 안전한 생활환경에 앞장서며 성과를 나타내고 있다.

전남도는 지난 6일까지 두 달 동안 우리동네 복지기동대와 119생활안전순찰대가 합동으로 노후주택, 다세대주택을 대상으로 화재예방 점검과 물품 지원을 추진, 목표치(5천가구)를 웃도는 5천503가구(1만533명)를 지원했다고 밝혔다.

이번 집중 지원은 단순한 점검을 넘어 화재위험 요인을 직접 개선하고, 노후주택 전기 사용에 맞는 안전용품을 보급하는 등 맞춤형 안전복지 서비스 제공에 중점을 뒀다. 총 3만 13명(복지기동대 8천734명·순찰대 1만 9명·공무원 6천869명·기타 4천401명)이 참여해 민관 협업의 힘을 보여줬다.

지원 대상은 독거노인이 2천 333가구(42.5%)로 가장 많았다. 이어 장애인 가구(15.9%), 한부모 가구(11.1%), 다자녀 가구(8.6%), 노인부부(6.0%) 순으로 나타났다.

화재위험을 낮추기 위해 ▲누전차단 멀티탭 8천448개 보급 ▲소화패치 2만 6천373개 설치 ▲노후 전선 정리 4천386가구 ▲화재예방 현장교육 5천251가구 실시 등 실질적인 지원을 진행했다.

화재감지기(1천844건), 소화기(1천953건) 보급, 가스타이머 점검(4천15건)도 병행해 노후 아파트와 다세대 주거시설의 대형화재 위험을 크게 줄이며 선제적 안전복지의 모범사례로 평가받고 있다.

특히 이번 사업은 행정안전부와 소방청이 ‘부산 아파트 화재 재발방지 대책 회의’에서 모범사례로 소개하고, 경기, 부산 등 타 지자체에서 문의가 잇따르는 등 전국 확산 가능한 복지·안전 통합 모델로 인정받았다.

전남도는 이번 성과를 바탕으로 시군별 자체 지원을 독려하고, 다가오는 동절기 위기가구를 대상으로 한 집중 지원도 소방본부와 협력해 체계적으로 추진할 계획이다.

정광선 전남도 보건복지국장은 “노후주택이나 다세대주택은 작은 부주의도 큰 화재로 이어질 수 있는 만큼 취약계층을 중심으로 촘촘한 복지안전망을 구축해 나가겠다”며 “앞으로도 도민의 일상을 위협하는 위험 요소를 신속히 찾아내고 해결하는 데 복지기동대, 119생활안전순찰대와 함께 힘을 보태겠다”고 말했다.