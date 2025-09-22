[헤럴드경제=나은정 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 올해 해외 관광객 매출에서 사상 최대 실적을 기록했다.

22일 GS리테일에 따르면 GS25는 알리페이, 위챗페이, 유니온페이 등 외국인 간편결제 서비스를 통한 매출 분석한 결과 올해 1∼8월 매출이 지난해 같은 기간보다 66.5% 증가했다. 2023년 동기 대비 무려 312.9% 늘어난 수치다.

외국인 고객들이 가장 많이 찾은 인기 상품은 바나나맛우유, 반숙란, 맥주, 편의점 하이볼, 디저트빵, 그릭요거트, K팝 앨범 등으로 나타났다.

GS리테일은 “K-편의점이 방한 관광객에게 꼭 들러야 하는 코스로 자리 잡으면서 ‘해외 관광객 특수’를 누리고 있다”고 분석했다.실제로 올해 1∼7월 방한 외국인 관광객 수는 약 1000만 명으로, 지난해 같은 기간보다 130만 명 이상 늘었다.

이에 GS25는 해외 관광객 맞춤형 상품과 서비스를 더욱 강화한다는 방침이다.

중국인 단체 관광객 무비자 입국 한시 허용과 중국의 황금연휴 등에 맞춰 알리페이 이용 고객을 대상으로 할인·경품 행사를 진행한다. 또 일본 관광객의 편의를 높이기 위해 오는 24일부터 일본 간편결제 서비스 ‘페이페이(PayPay)’도 도입할 예정이다.

한편 GS리테일은 최근 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) 인기에 힘입어 김밥, 주먹밥, 분식세트 등 협업 상품을 지난 17일 출시했다. 특히 외국인 관광객 방문이 많은 지역 내 8개 거점 매장을 ‘케데헌 특화 매장’으로 운영하며 글로벌 고객 공략에 나선다.