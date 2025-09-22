삼성 13개 관계사, 1.2조 조기지급 현대차, 1차 협력사에 동참 권고 LG·한화 등 동참…“자금운용 지원”

삼성·현대차·LG·한화 등 주요 그룹들이 추석 명절을 앞두고 협력사의 원활한 자금 운용을 돕기 위해 물품대금을 조기 지급한다.

22일 재계에 따르면 삼성그룹은 1조1900억원 규모의 물품대금을 당초 예정일보다 최대 12일 앞당겨 조기 지급하기로 했다.

삼성 13개 관계사(삼성전자·삼성물산·삼성바이오로직스·삼성디스플레이·삼성전기·삼성SDI·삼성SDS·삼성바이오에피스·삼성중공업·삼성E&A·삼성웰스토리·제일기획·에스원)가 참여한다.

어려운 경영환경에도 국내 경기 활성화 효과를 높이기 위해 물품대금 규모를 작년 추석 때보다 3200억원가량 늘렸다.

삼성 주요 관계사들은 2011년부터 물품대금을 월 3~4회 주기로 지급, 협력사들의 원활한 자금 운영을 돕고 있다.

현대자동차그룹도 납품대금 2조228억원을 당초 지급일보다 최대 20일 앞당겨 지급할 계획이다. 현대자동차·기아·현대모비스·현대건설·현대제철·현대글로비스·현대트랜시스·현대위아·현대오토에버 등 현대차그룹 소속 주요 그룹사와 부품, 원자재, 소모품 등을 거래하는 6000여 개 협력사가 대상이다.

현대차그룹은 1차 협력사도 2·3차 협력사에 납품대금을 조기 지급하도록 권고해 선순환을 적극 유도하기로 했다. 재정 관리의 불확실성을 해결하고, 안정적 운영을 지원하는 등 조기 지급의 실질적 효과를 높이겠다는 의도다.

현대차그룹은 매년 설과 추석 명절 전 협력사들의 자금난 해소를 위해 납품대금을 선지급해왔다. 지난해 추석과 올해 설에도 각각 2조3843억원, 2조446억원의 대금을 조기 지급한 바 있다.

LG그룹 역시 8개 계열사(LG전자·LG이노텍·LG화학·LG에너지솔루션·LG생활건강·LG유플러스·LG CNS·D&O)가 협력사와 상생을 위해 납품대금 총 9800억원을 최대 14일 앞당겨 지급한다.

명절을 앞두고 원자재 대금·임직원 상여금 등 자금 수요가 일시적으로 몰리는 협력사들의 자금 운영에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

LG는 지난 설에도 협력사들의 원활한 자금 운용을 돕기 위해 1조5000억원 규모의 납품대금을 예정보다 앞당겨 지급한 바 있다.

한화그룹 또한 2620개 협력사들에게 3035억원의 거래대금을 조기 지급한다. 지급 규모는 한화오션 1430억원, 한화에어로스페이스 763억원, 한화시스템 357억원 등이다. 한화그룹은 지난 설에는 약 1700억원, 작년 추석에는 약 1900억원의 대금을 조기 지급했다.

김현일·서재근·고은결 기자