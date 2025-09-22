참가신청 한 번으로 국내외 주식 참가 달성 수익률 따라 단계별 자동 참가 9월 28일까지 사전신청 고객 커피쿠폰 기회

[헤럴드경제=신동윤 기자] 삼성증권이 오는 29일부터 11월 7일까지 고객의 성공적인 투자를 응원하는 ‘주식투자 레벨업 챌린지’를 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 투자 대회는 게임처럼 단계별로 도전하는 ‘레벨업 구조’로 진행되며, 참가자들은 대회 참가 신청 한 번으로 국내와 해외주식 투자 경험을 쌓는 동시에 상금 및 다양한 혜택을 받을 수 있다.

참여를 위해서는 주식과 현금 자산 100만원 이상을 삼성증권 종합계좌에 보유하고 있어야한다. 참가 신청은 대회 시작 전부터 미리 시작해, 행사 마지막 주간이 시작되는 11월 2일까지 가능하다.

삼성증권의 ‘주식투자 레벨업 챌린지’는 세 단계로 구성되며 참여 고객에게는 총 5번의 상금 및 경품 기회가 있다.

먼저 레벨1은 국내주식 또는 해외주식 시장에서 누적 수익률 1%를 초과한 참여 고객 모두에게 모바일 상품권 3천원권을 증정한다. 레벨2는 국내주식과 해외주식 시장 모두에서 누적 수익률 2%를 초과한 고객에게 총 7000만원의 상금을 달성자 수만큼 균등하게 나누어 달러로 지급한다. 이어 레벨3은 국내와 해외주식의 수익률을 합산한 누적 수익률 상위 300명에게 순위별로 상금을 제공한다.

1위부터 100위까지는 각 20만원, 101위부터 300위까지는 각 15만원이 지급된다. 단, 기초자산 100만원 보유 및 국내외 주식 각각 100만원 이상 거래 조건을 충족해야 한다. 수익률은 챌린지 종료일인 11월 7일 기준으로 최종 산정된다.

‘주식투자 레벨업 챌린지’에서 매매 가능한 시장과 종목은 국내는 코스피·코스닥 종목과 ETP 종목들이 가능하며, 해외주식은 미국·유럽·중국·홍콩·일본의 주식과 ETP종목들이 모두 가능하다.

한편, 레벨업 챌린지와 함께 다양한 특별 이벤트도 함께 마련됐다.

사전신청 기간인 9월 28일까지 참가 신청을 하고, 기초자산 100만원을 보유해 챌린지에 실제 참여하는 고객 전원에게 커피 쿠폰을 지급한다. 또 챌린지 시작일인 오는 29일 대비 종료일인 11월 7일 코스피 종가가 상승한 경우, 레벨2 조건을 충족한 고객 가운데 500명을 추첨해 3만원 쿠폰을 증정하는 ‘국장 상승 기원 이벤트’도 진행된다.

삼성증권 관계자는 “이번 실전투자대회는 초보 투자자부터 경험이 많은 투자자까지 다양한 고객이 즐겁게 참여할 수 있도록 기획됐다”며 “앞으로도 고객들의 성공적인 투자 여정을 지원하는 프로그램을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.