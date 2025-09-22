“8월 PCE 발표 등 차익실현 명분 주의” 23일 ‘반도체 풍향계’ 마이크론 테크놀로지 실적 발표

[헤럴드경제=신주희 기자] 지난 한주 질주했던 코스피가 이번주에도 강세 흐름을 이어갈지 주목된다. 고점 부담 속에 업종별 차별화 장세가 이어질 것이라는 분석이 나온다.

전 거래일인 지난 19일 코스피는 개장 직후 사상 최고치를 터치한 후 하락 전환해 3440선에 장을 마쳤다.

미국 기술주 호조에 오름세를 나타내는 듯했으나 단기 급등에 따른 부담으로 외국인과 기관이 ‘쌍끌이’ 매도에 나서면서 숨 고르기에 나선 모습이었다.

외국인과 기관 투자자는 유가증권시장에서 각각 3천78억원, 3천357억원을 순매도했다.

이에 코스피는 전장보다 16.06포인트(0.46%) 내린 3,445.24에 거래를 마감했다.

반면 현지시간 19일 미국 뉴욕 증시에서 3대 지수는 최고치를 경신했다.

뉴욕 증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 172.85포인트(0.37%) 오른 46,315.27에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 32.40포인트(0.49%) 오른 6,664.36에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 160.75포인트(0.72%) 오른 22,631.48에 각각 마감했다.

최근 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 금리 인하 결정 이후 긍정적인 투자 심리가 이어지면서 3대 지수 모두 종가 기준 최고치를 경신했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 다음 달 경주에서 개막하는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 만나기로 합의했다는 소식도 미·중 관계 개선에 대한 기대감을 낳으며 주가 지수를 끌어 올렸다.

이 같은 미국 주가 지수의 상승세에 국내 증시도 최고치 경신 모멘텀(동력)을 이어갈 수 있을지 주목된다.

다만 최근 코스피 상승 곡선이 가팔랐던 만큼 차익 매물에 지수 상단이 제한될 수도 있다는 전망도 있다.

한지영 키움증권 연구원은 “한국, 미국 등 주요국 증시가 단기 랠리의 피로감이 누적된 상황이기에 8월 PCE(개인소비지출) 등 주중 인플레이션 이벤트가 일시적인 차익실현 명분을 제공할 수 있다는 점에 유의해야 한다”고 제언했다.

그러면서 “월 중 지수 폭등에 따른 단기 차익실현 물량 등을 소화하며 업종 차별화 장세를 보일 전망된다”고 말했다.

특히 코스피는 오는 23일 반도체 산업의 ‘풍향계’로 불리는 마이크론 테크놀로지의 실적에 주목하며 움직일 것으로 전망된다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “주요 투자 회사들은 마이크론의 강력한 실적 개선과 긍정적 전망을 내놓을 것으로 기대한다”며 “일부는 HBM4(6세대 고대역폭 메모리) 평균 판매 단가(ASP)가 HBM3e(5세대) 대비 50% 이상 상승할 것으로 기대하고 있다”고 전했다.

다만 그는 “경쟁 심화, HBM 재고 등 리스크에 대한 부분은 어떻게 컨퍼런스콜에서 언급되는지 중요하다”고 부연했다.

한편 이날 한국의 9월 1∼20일 수출입 현황이 발표된다.

앞서 지난 11일 관세청이 발표한 9월 1∼10일 수출액은 192억 달러(약 26조8200억원)로 지난해 같은 기간보다 3.8% 증가한 것으로 나타났다.

이는 반도체와 선박 등 주력 품목에 힘입은 것으로 파악됐다.