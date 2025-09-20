일본男→한국女 “외모·스타일 매력적” 인식 한국女는 일본男에 “특별히 떠오르는 이미지 없다”

[헤럴드경제=이원율 기자]2030 한국 남성 10명 중 8명 이상이 일본 여성과의 만남에 상당한 관심을 품고 있는 것으로 나타났다. 같은 세대의 일본 여성 또한 10명 가운데 8명 꼴로 한국 남성과의 만남을 긍정적으로 여기는 것으로 조사됐다.

20일 소셜 디스커버리 서비스 위피(WIPPY)를 운영하는 엔라이즈가 지난 12~17일 한국과 일본 두 나라의 2030세대 회원 1만명을 대상으로 ‘한일 연애·만남 인식’을 조사한 결과에 따르면 이러한 흐름이 있는 것으로 확인됐다.

이는 특히나 양국의 젊은 세대의 경우 일종의 ‘문화 교류’가 활발하게 이뤄지는 데 따른 영향도 있는 것으로 보인다. 실제로 일본에선 한국의 케이팝과 드라마 등이 인기를 이어가고 있고, 한국에선 일본의 애니메이션 등이 호응을 얻는 분위기가 지속되는 모습이다.

조사에 따르면 한국 남성의 85%가 일본 여성과의 만남에 적극적으로 참여하고 싶다고 응답했다. 실제 만남 의향은 96.9%에 이르렀다. 일본 문화에 대한 긍정적 인식도 91.3%를 기록했다.

일본 여성의 경우 한국 남성과 적극적으로 만나고 싶다는 응답이 80%, 실제 만남 의향은 83.9%였다. 이들 또한 한국 문화에 대해 긍정적으로 평가한 비율이 91.6%였다.

이런 가운데, 한국 여성과 일본 남성은 비교적 신중한 모습을 보였다.

한국 여성은 일본 문화에 대해 58.5%가 “긍정적”이라고 응답했다. 만남 의향은 47%, 실제 만남 의향은 72.8%였다. ‘아직 모르겠다’는 응답은 22.4%였는데, 이는 한국 남성(2.5%)보다 상당히 높은 숫자였다.

일본 남성 또한 한국 여성과의 만남에 긍정적이라는 응답은 70.2%였다.

한국 남성은 일본 여성을 ‘세심하고 배려가 깊다’(62.2%), ‘차분·온화하다’(40.8%)로 평가했다. 한국 여성은 일본 남성에 대해 ‘특별하게 떠오르는 이미지가 없다’(43.7%) 등으로 응답했다. 일본 여성은 한국 남성을 ‘세심하고 배려가 깊다’(52.6%)로 봤고, 일본 남성은 한국 여성을 ‘스타일·외모가 매력적이다’(64.9%)라고 인식했다.

이지혜 위피 프로덕트 오너는 “이번 조사는 단순한 호감도 조사가 아니라, 한국과 일본 2030세대가 서로에게 어떤 기대와 이미지를 갖고 있는지를 보여주고 있다”며 “국경을 넘어 자연스럽게 연결될 수 있는 플랫폼으로 발전할 것”이라고 했다.

한편, 통계청이 최근 발표한 ‘2024년 혼인·이혼 통계’에 따르면 지난해 한국 남성과 일본 여성의 결혼은 2015년 이후 최고치인 1176건으로 집계됐다. 이는 2023년보다 40% 늘어난 수치다. 통계청 관계자는 “일본 불매운동 이후 (관계가)풀리는 과정에서 한일 국제결혼도 늘어난 것으로 보인다”고 분석했다.