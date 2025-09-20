[헤럴드경제= 박영훈 기자] “전혀 기대 안 했는데, 넷플릭스 1위”

넷플릭스가 지난 12일 공개한 시리즈 ‘은중과 상연’이 시청자들의 입소문을 타면서 넷플릭스 1위에 올랐다.

20일 넷플릭스 한국 시리즈 부문에서 ‘은중과 상연’이 대작들을 제치고 1위에 올라섰다. 해외 9개국에서도 톱10안에 이름을 올렸다.

방송사, OTT 업계에선 ‘은중과 상연’ 흥행을 힘들 것으로 보고, 관심을 보이지 않았다. 친구 간의 로맨스를 담은 작품이 흥행한 예가 거의 없기 때문이다. 넷플릭스가 아니었으면 탄생하기 힘든 작품이라는 게 업계 관계자들의 설명이다.

월 이용자가 1400만명이 넘는 강력한 플랫폼과 콘텐츠에 대한 과감한 투자가 ‘넷플릭스 천하’를 가속화 시키고 있다.

‘은중과 상연’은 서로의 가장 친한 친구이자 라이벌로 얽힌 두 인물의 일생을 그린 작품이다. 매 순간 가장 좋아하고 동경하며, 또 질투하고 미워하는 감정을 오가는 은중(김고은)과 상연(박지현)의 서사를 그렸다.

‘은중과 상연’은 두 친구가 11살, 21살, 32살을 거쳐 43살에 재회하며 겪게 되는 우정의 연대기를 15회의 에피소드에 담았다. 특히 40대에 접어든 상연이 말기 암에 걸려 은중에게 조력 사망을 위한 마지막 여행을 부탁하는 모습은 눈물샘을 크게 자극한다.

‘은중과 상연’는 12일 첫 공개 당시 순위 상위권에 이름을 올린 다른 작품과 달리 별 주목을 받지 못했다. 김고은, 박지현의 섬세하고 뛰어난 연기와 마음을 울린 감동의 이야기가 시청자들의 입소문을 타면서 관심이 큰 폭으로 올라갔다.

‘은중과 상연’에 앞서 ‘오징어게임3’, ‘폭싹 속았수다’ 등 넷플릭스는 과감한 투자로 한국의 인기 콘텐츠를 싹쓸이하고 있다. 한국을 소재로 전 세계 열풍을 몰고 온 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’도 넷플릭스를 통해 대박을 냈다.

좋은 작품들을 넷플릭스에 잇따라 빼앗기면서 방송사의 입지는 더욱 좁아질 것이라는 우려가 커진다. 0~1%대 시청률을 기록하는 방송사 드라마가 속출하고 있다.

많은 사람의 주 이용 플랫폼도 방송→OTT로 이동했다. 더욱이 최근에는 중장년층들도 TV가 아닌 OTT로 드라마를 소비하는 성향이 강해져 방송사들은 비상이 걸렸다.

넷플릭스 블랙홀 현장에 대한 우려도 커진다. 한국 콘텐츠가 넷플릭스에 의해 좌지우지될 가능성이 크고, 독점 횡포로도 이어질 수 있기 때문이다.

넷플릭스는 실제 막강한 지배력을 바탕으로 최근 월 이용료도 인상했다. 광고형 스탠다드는 5500원에서 7000원, 베이직 요금제는 9500원에서 1만2000원으로 올렸다. OTT 가운데 가장 비싸다.

그런데도 많은 이용자는 다양한 볼거리를 이유로 넷플릭스를 선택하고 있다.