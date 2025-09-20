[헤럴드경제=김현일 기자] 이달 18일 정식 운항에 들어간 한강버스가 20일 운항을 임시 중단한다.

서울시는 이날 서울·경기지역 집중호우로 인한 팔당댐 방류 증가로 한강버스 운항을 임시 중단한다고 밝혔다.

앞서 한강홍수통제소는 이날 오전 6시 10분 초당 3300t의 팔당댐 방류를 승인했다.

서울시의 ‘2025 풍수해 대비 재난안전대책 행동안내서’ 단계별 대응 기준에 따르면, 팔당댐 방류량이 초당 3000t 이상일 경우 한강 내 모든 선박(동력 및 무동력)의 운항이 통제된다.

서울시는 아울러 잠수교 수위 증가 등으로 한강버스 교량 통과 한계높이(기준)인 7.3ｍ보다 낮아져 시민 안전을 위해 부득이하게 운항 일정을 조정한다고 밝혔다.

서울시는 한강버스 홈페이지 등을 통해 시민들에게 운항 중단을 안내하고 선착장 인근 지하철 출구와 버스정류장 등에 안내 문구를 부착할 예정이다.

운항 재개 여부는 21일 결정된다. 팔당댐 방류량 감소 상황과 한강 수위 상승 영향에 따른 선박 운항 가능 여부, 선착장 정상 운영, 방류로 인한 부유물에 따른 선박 영향 정도 등을 점검해 시민 안전이 확보될 경우 운항을 재개한다는 계획이다. 정상 운항 여부는 한강버스 홈페이지에서 확인할 수 있다.