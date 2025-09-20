최근 5년 사망 210명·부상 1만9884명

[헤럴드경제=김현일 기자] 최근 5년간 민간 건설사에서 발생한 산업재해가 건설현장을 포함해 하루 평균 13건꼴 수준인 것으로 나타났다.

20일 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 민홍철 의원이 근로복지공단으로부터 제출받은 자료에 따르면 2021년부터 올 6월까지 민간 건설사에서 발생한 산재 승인 건수는 모두 2만94건이다. 산재에 따른 사망자는 210명, 부상자는 1만9884명으로 집계됐다.

연도별로 보면 2021년 2890건(사망 45명, 부상 2845명)에서 2022년 3633건(사망 55명, 부상 3578명), 2023년 4862건(사망 37명, 부상 4825명), 2024년 5863건(사망 40명, 부상 5823명)으로 계속 증가세다. 올해에는 상반기까지 2846건(사망 33명, 부상 2813명)이 발생했다.

근로복지공단이 승인한 건설사 산재 통계는 대부분 건설현장에서 발생한 질병 또는 사고이지만 출퇴근 등 현장이 아닌 장소에서 발생한 산재도 5% 가량 포함된다.

5년간 산재 발생 상위 10개 건설사는 대우건설(2514건), 현대건설(1875건), GS건설(1705건), 한화건설(1574건), 롯데건설(1372건), 삼성물산(1270건), SK에코플랜트(1221건), 포스코이엔씨(1158건), 현대엔지니어링(1064건), DL이앤씨(935건) 순이었다.

민홍철 의원은 “여전히 건설현장 사고가 줄지 않고 있다”며 “사고가 반복되는 기업에 대한 강력한 제재 방법 마련 등 예방 중심의 제도 보완이 필요하다”고 말했다.