[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장은 9월 19일 오후 중계구민체육센터 신축 착공식에 참석했다.

중계구민센터는 지난 1998년 노원구 최초의 체육센터로 문을 열어 오랜 세월 구민들의 사랑을 받아왔다. 시설 노후화와 수요 증가로 인해 당초 리모델링을 계획했으나, 주민들에게 보다 안전하고 쾌적한 체육공간을 제공하기 위해 전면 신축으로 진행하게 되었다.

새로 건립되는 체육센터는 2027년 준공을 목표로 한다. 지하 1~지상 3층의 연면적 약 9129㎡ 규모로 ▲지하 1층 60대 규모 주차장(외부공간 포함 90대까지 가능) ▲지상 1층 7레인 수영장과 체력인증센터, 필라테스 스튜디오 ▲지상 2층 대체육관과 공공실내골프연습장 ▲지상 3층 헬스장과 크로스핏 등 다목적 운영 프로그램실 등 아이부터 어르신까지 다양한 계층이 이용할 수 있도록 구성된다.

착공식에는 오승록 구청장을 비롯하여 우원식 국회의장, 시·구의원, 체육 관계자, 지역 주민 등 500여 명이 참석해 축하, 축하공연과 내빈 소개, 경과보고와 축사, 시삽식 기념 촬영 순으로 이어졌다.

오승록 노원구청장은 “우리 구는 주민 누구나 가까운 곳에서 체육활동을 즐길 수 있도록 체육 인프라 확충에 힘쓰고 있다”며 “새롭게 건립될 중계구민체육센터가 구민들을 더 건강하고 더 행복하게 만들어 주는 공간이 되기를 바란다”고 말했다.