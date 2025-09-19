중장기 운용 자산 상반기 218조…전년비 4.5%↑ ALM 리스크는 낮추고, 수익률 방어 위한 움직임 금융당국, ALM 구조 개선 위한 제도 지원 나서 대내외 금리인하 가능성 ‘쑥’…매입 흐름 가속화

[헤럴드경제=박성준 기자] 보험사들이 금리 인하기 돌입에 만기가 긴 자산 포트폴리오 확보에 주력하고 있다. 자산·부채 만기를 일치시키는 전략은 물론, 금리 하락기에 대비한 수익률 방어 수단으로도 장기물 운용이 중요해지면서다. 특히 최근 미국의 기준금리 인하를 계기로 국내 금리도 내려갈 가능성이 커지는 만큼, 보험사 장기채권 매입 흐름은 더욱 뚜렷해질 전망이다.

19일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 국내 주요 보험회사 8곳(삼성생명·한화생명·교보생명·삼성화재·DB손해보험·현대해상·KB손해보험·메리츠화재)의 상각후원가측정금융자산이 올해 상반기 기준 218조7652억원을 기록했다. 이는 지난해 상반기 209조4077억원보다 9조3575억원(4.5%) 증가한 수치다.

상각후원가측정금융자산은 회계상 만기까지 보유할 의도가 뚜렷한 금융자산으로, 국공채·회사채·특수채 등 장기채권이 대표적으로 포함되는 항목이다. 같은 채권이라도 회계 처리에 따라 다른 분류에 포함되기도 하지만, 대부분의 보험사에서 이 자산군은 자산부채관리(ALM) 전략상 중장기물 운용을 위해 주로 활용된다. 실제로 올해(1월 1일~9월 18일) 보험사의 채권 거래액 중 장기물 중심의 국채가 차지하는 비중은 66.7%에 달했다. 세 건 중 두 건이 국채 거래였다는 의미다.

보험사들이 금리 하락기에 장기채권 투자를 늘리는 이유는 크게 두 가지다. 첫째는 ALM 전략 차원이다. 보험사는 수십 년에 걸친 장기 보험계약으로 인해 부채의 만기(듀레이션)가 길다. 자산과 부채의 만기 불일치를 줄이려면 자산 포트폴리오도 장기화해야 한다. 금리 하락 시 단기자산에만 의존할 경우 만기 불일치가 심화해 금리 리스크가 커지지만, 장기채권을 보유하면 부채와 비슷한 금리 민감도를 갖게 돼 리스크 헤지 효과를 얻을 수 있다.

수익률 방어 측면에서도 장기채 투자는 효과적이다. 금리 하락기에는 신규 투자 자산의 수익률이 지속해서 낮아진다. 하지만 상대적으로 높은 현재 금리 수준에서 장기채권을 미리 확보하면 향후 금리가 떨어져도 이미 고정된 높은 수익률을 만기까지 유지할 수 있다. 또한, 금리 하락 시 기존 보유 장기채권의 가격 상승으로 평가익도 기대할 수 있어 일종의 ‘금리 하락 보험’ 역할도 한다.

이런 배경에서 생보사들은 주로 만기보유 목적의 장기채권을 직접 보유해 자산·부채 간 듀레이션 갭을 해소하는 데 집중한다. 반면 손보사들은 채권형 펀드, 국공채 등 간접투자 수단을 활용해 수익률을 관리하는 전략에 무게를 두는 경향이 있다.

금융당국도 보험사의 장기채권 확대 흐름을 정책적으로 지원할 채비를 갖추고 있다. 금융위원회는 이날 발표한 ‘은행·보험 자본규제 합리화 방안’을 통해 보험사들이 ALM 구조에 맞춰 생산적 분야에 장기 투자할 수 있도록, 투자 구조를 구체화하고 현금흐름 매칭 조정을 지원하는 제도 개선에 나서기로 했다. 이를 통해 금리 위험을 낮추고, 지속 가능한 투자 여건을 제공한다는 게 금융위의 설명이다.

앞서 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 낮추고 연내 추가 인하 가능성까지 시사하면서, 국내에서도 금리인하에 대한 기대감이 커지고 있다. 이런 흐름 속에서 보험사들의 장기채 편입 움직임은 더욱 가속화될 전망이다.

보험업계 관계자는 “금리 하락 등에 대한 시장 전망을 고려해 ALM 전략을 꾸리고, 발맞춰 장기채 매입 규모를 조정할 것”이라면서 “특히 현재와 같은 고금리 국면에서 장기물을 미리 확보해두는 것이 향후 수익률 안정성 측면에서 유리할 것으로 판단한다”고 말했다.