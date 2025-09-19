현지 투자자와 네트워킹의 장

신한금융그룹은 베트남 시장 진출을 희망하는 국내 스타트업들이 현지 투자자와 파트너사와 소통하며 비즈니스 기회를 발굴할 수 있도록 만남의 장을 마련했다고 19일 밝혔다.

신한금융그룹은 지난 18일 베트남 호치민에 위치한 신한베트남 본사에서 ‘2025 신한 퓨처스랩 베트남 데모데이’를 개최했다. 신한금융은 국내 혁신기업의 글로벌 진출을 가속화하기 위해 지난 10년간 쌓아온 스타트업 육성 노하우와 그룹의 글로벌 네트워크를 활용해 해외 진출을 전방위적으로 지원하고 있다.

이날 행사에는 베트남 중앙은행 관계자를 비롯해 김동환 금융위원회 디지털금융정책관, 조용병 은행연합회장, 김건 한국핀테크지원센터 이사장 등 양국의 금융권 및 스타트업 주요 인사 100여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

행사는 개회 세레모니를 시작으로 참여 스타트업 10개사의 IR 발표 및 현지 기업과의 업무협약 체결 성과 공유 등 다양한 프로그램으로 진행됐다. 이어 투자자, 파트너사와 비즈니스 미팅을 통해 참여 스타트업이 현지 네트워크를 확장하고 협력 기반을 마련할 수 있도록 지원했다. 신한 퓨처스랩은 2015년 최초 출범 이후 지난달 말 기준 ▷총 516개 스타트업 육성 ▷1368억 원 투자 ▷332건의 협업 프로젝트 추진 ▷아기유니콘 29개사 선발 ▷베트남·일본 등 91개 기업의 해외 진출 지원 등의 성과를 거뒀다. 유혜림 기자