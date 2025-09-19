한미 방산협력 확대 방안 의견 교환 함정 건조·MRO 협력 확대 방안 논의

[헤럴드경제=전현건 기자] 석종건 방위사업청장은 15∼18일(현지시간) 미국을 방문해 미 국방부와 해군성 고위급 인사들과 면담하고 함정 건조와 운영·유지·보수(MRO) 분야를 포함한 양국 방위산업 협력 강화 방안을 논의했다고 19일 방사청이 밝혔다.

석 청장은 17일 방사청과 전략국제문제연구소(CSIS)가 워싱턴DC에서 개최한 ‘2025 방위사업청‑CSIS 컨퍼런스’에 참석했다.

이번 컨퍼런스 공개세션에서는 ‘한미 방산협력 활성화’를 주제로 인도·태평양 지역의 평화유지와 관련한 공급망 회복 협력 방안과 한미 국방상호조달협정(RDP-A)의 체결 필요성 등을 논의했다.

석 청장은 기조연설에서 한미 안보와 경제의 동반 성장을 뒷받침하는 핵심 축으로 방산협력과 조선협력의 중요성을 강조했다.

또 급변하는 미래 전장에 대비하기 위한 기술동맹 필요성을 언급하며 “양국의 방산과 조선협력은 안보·경제·기술·산업을 잇는 전략적 동맹의 초석이 될 것”이라고 말했다.

비공개 세션에서는 ‘해군 함정 건조 및 MRO 협력 확대’와 ‘공군 협력전투기(CCA) 개발에 대한 동맹국의 참여 및 협력’을 주제로 논의를 이어갔다.

아울러 석 청장은 마이클 더피 미 국방부 획득운영유지 담당 차관과 만나 해군 함정 획득과 무기체계·탑재장비·핵심부품 MRO 분야에서 한국의 역량을 강조하면서 양국 방산 협력 확대 방안에 대해 의견을 교환했다.

18일에는 브랫 세이들 미 해군성 차관을 만나 ‘마스가’(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트 중 해군 함정 건조와 MRO 분야에서의 협력 확대 방안을 논의했다.

양측은 협력 확대를 위해 법·제도적 제약과 규제 장벽을 극복하는 방안에 대해서도 의견을 교환했다.

방사청 관계자는 “미 국방부·해군성 등 정부기관과 주요 싱크탱크와의 협조체계를 강화할 예정”이라며 “특히 함정 건조와 MRO 분야에서 한·미 방산협력이 한 단계 더 도약할 수 있도록 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.