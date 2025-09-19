공업용수도 건설공사 안전 불감증

[헤럴드경제=박대성 기자] 여수국가산단 내 공업용수도 노후관 개량사업 원수로 매립공사를 위한 도로굴착 과정에서 임시 포장 관리 소홀로 인해 차량이 펑크가 나는 사고가 나 운전자가 분통을 터뜨리고 있다.

벤츠 소유주인 운전자 A씨는 지난 9일 업무차 광양 출장을 위해 여수산단로 327번지 4차선 도로를 진입하던 중 도로 굴착공사 현장의 도로 바닥에 튀어나온 물체에 정면 부딪쳐 자동차 전·후륜 바퀴 4개 중 3개가 터지면서 하마터면 목숨을 잃을 뻔했다.

이 사고로 A씨는 전치 2주의 부상을 입고 치료 중에 있으며 수억 원대 고급 승용차의 알루미늄 휠과 바퀴 3개가 크게 파손돼 1500만 원 이상의 물적 피해를 입었다는 주장이다.

A씨는 “도로공사 중 임시로 덮어놓은 날카로운 철판과 도로면 사이 단차가 심해 발생한 사고로 교통사고가 났다”면서 “현장에는 공사 중이라는 안전 휀스나 신호수, 안내판을 비롯한 위험을 알리는 어떠한 시설물도 설치되지 않았다”며 불만을 표출했다.

사고 당시 A씨 차량 블랙박스 화면을 보면, 도로 굴착 공사 중 임시로 덮어놓은 철판과 도로면 사이가 낙차(단차)가 커서 차량이 크게 출렁이며 바퀴 터짐 등의 사고가 유발됐다.

문제가 발생하자 공사업체는 아스콘으로 철판과 도로면 사이 날카로운 부분을 포장해 임시방편 조치를 취한 것으로 나타났다.

이에 대해 시공사인 KCC건설사 관계자는 “공업용수도 개량사업 전문 업체에 하도급을 맡겨 여수산단 노후관 공사를 진행하고 있다”며 “정확한 사고경위를 파악해 영업배상책임보험 등을 통해 충분한 보상이 이루어 질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

도로굴착 허가권자인 여수시청 관계자는 “도로굴착 허가 관련, 허가조건대로 이행되었는지 철저한 점검을 통해 행정처분은 행정처분대로, 피해자와의 합의는 합의대로 원만하게 처리될 수 있도록 노력 하겠다”고 밝혔다.

공업용수도 노후관 개량사업 원수로 매립공사는 수자원공사 산하 ‘영·섬권 수도사업단’이 발주한 공사로 2027년 6월 준공 목표이다.