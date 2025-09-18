더블헤더 1차전 6-2 승리 이어 2차전도 14-1 대승 LG 4연승 선두 질주, kt는 4연패 늪

[헤럴드경제=정주원 기자] 프로야구 LG 트윈스가 수원 원정에서 kt wiz를 상대로 더블헤더 2연전을 모두 가져가며 선두 독주 체제를 굳혔다.

LG는 18일 경기도 수원 케이티 위즈파크에서 열린 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 kt와 더블헤더 2차전에서 선발 송승기의 호투와 18안타를 앞세워 14-1 대승을 거뒀다. 앞서 열린 1차전에서도 6-2로 승리한 LG는 이날 더블헤더를 싹쓸이하며 4연승을 달렸다.

2차전에서 LG 선발 송승기는 6이닝 5피안타 1실점, 탈삼진 8개를 기록하며 시즌 11승(5패)을 따냈다. 타선도 일찌감치 폭발했다. LG는 2회 오지환·박동원의 연속 안타와 상대 실책으로 선취점을 올린 뒤 박해민의 적시타와 신민재의 2타점 적시타로 4점을 뽑았다. 이어 4회 문성주의 2타점 3루타까지 더하며 7-0으로 달아났다.

6회 1점을 내준 LG는 7회 오스틴 딘의 주자 싹쓸이 2루타로 11-1을 만들며 승부를 갈랐다. 8회에도 신민재의 2타점 적시타 등으로 3점을 추가, 14-1로 경기를 마무리했다.

이날 신민재는 6타수 3안타 5타점으로 맹활약했고, 오스틴은 4타수 4안타 3타점, 문성주도 2안타 2타점을 기록하며 타선을 이끌었다.

앞선 1차전에서는 선발 요니 치리노스가 6이닝 2실점 호투로 시즌 13승째를 따냈고, 박해민이 결승타를 포함해 4타수 3안타를 기록하며 6-2 승리에 힘을 보탰다.

반면 kt는 더블헤더 2연전을 모두 내주며 4연패 수렁에 빠졌다.