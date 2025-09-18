엔비디아, 인텔 지분 4% 확보하며 주요 주주 등극 파운드리 계약 제외, TSMC·AMD 등 경쟁 지형 변화 주목

[헤럴드경제=정주원 기자] 미국 인공지능(AI) 반도체 강자 엔비디아가 인텔에 50억 달러(약 6조9320억원)를 투자하며 전략적 협력에 나섰다. 이번 결정으로 양사는 PC와 데이터센터용 차세대 칩을 공동 개발하지만, 시장의 관심을 모았던 파운드리 계약은 포함되지 않았다.

18일 로이터 통신에 따르면 엔비디아는 인텔 보통주를 주당 약 23달러에 매입하기로 했다. 이는 전날 종가(약 24달러)보다는 낮지만, 지난달 미국 정부가 인텔 지분 10%를 취득하며 지급한 주당 약 20달러보다는 높은 수준이다. 이번 투자로 엔비디아는 인텔 지분 4% 이상을 보유해 주요 주주 반열에 오를 전망이다.

업계에서는 파운드리 계약이 빠진 점에 주목한다. 인텔은 파운드리 사업 안착을 위해 엔비디아·애플·퀄컴 등 대형 고객사를 확보해야 한다는 과제를 안고 있다. 이번 협력은 인텔의 파운드리 수주로 이어지지는 않았지만, 전략적 파트너십 강화로 시장의 판도에 적지 않은 영향을 줄 것으로 보인다.

이번 발표는 경쟁사들에도 파급력이 예상된다. 현재 엔비디아의 핵심 생산 파트너인 대만 TSMC는 단기적으로 큰 영향을 받지 않겠지만, 장기적으로는 최대 고객을 인텔에 빼앗길 가능성이 있다.

데이터센터용 칩 시장에서 인텔과 경쟁해 온 AMD 역시 엔비디아의 지원을 등에 업은 인텔의 부상으로 입지가 약화할 수 있다는 분석이 나온다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 “이번 역사적 협력은 엔비디아의 AI·가속 컴퓨팅 기술을 인텔의 CPU와 x86 생태계에 긴밀히 결합하는 것”이라며 “두 세계적인 플랫폼이 하나로 융합돼 차세대 컴퓨팅의 토대를 마련하게 될 것”이라고 강조했다.

한때 세계 최고의 반도체 기업으로 군림했던 인텔은 변화 대응에 실패하며 고전해 왔다. 최근 미국 정부로부터 57억 달러를 지원받고, 일본 소프트뱅크로부터 20억 달러 투자를 유치한 데 이어 이번 엔비디아의 자금 유입으로 반전 계기를 마련할 수 있을지 주목된다.