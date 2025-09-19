‘급발진 추적자’ 반주일 교수 인터뷰 “제조물책임법 개정, 다중화 도입 필요” “급발진의 실체 밝히도록 일조할 것”

[헤럴드경제=이영기 기자] “급발진 의심 사고 피해자들이 맨땅에 헤딩하지 않길 바라는 마음으로, 또 이 책이 피해자들의 베이스캠프가 되길 바라며 썼습니다.”

지난 9일 서울 종로구 상명대학교에서 헤럴드경제와 만난 반주일 상명대 글로벌경영학과 교수는 최근 펴낸 책을 소개하며 이렇게 말했다.

반 교수는 국내 자동차 급발진 사고 전문가다. 가족이 겪은 급발진 의심 사고를 집요하게 파헤치다 보니 ‘급발진 추적자’라는 별칭도 붙었다. 반 교수는 경영학과 교수의 전문성과 학부 시절 서울대에서 공학을 전공한 이해를 기초로 급발진을 추적해 오고 있다.

반 교수는 지난 6월 출간한 책 ‘자동차 급발진을 파헤치다’를 통해 자동차 자체의 결함으로 급발진 사고가 일어날 가능성을 분명히 했다. 또 각종 연구 자료와 보고서 등을 통해 자동차 운행 기록 장치의 한계와 급발진 사고에 대한 초동 수사의 미흡, 현행 제도의 문제 등을 지적했다. 나아가 근본적인 대책인 ‘다중화’ 설계와 소비자보호 방안을 제시했다. 반 교수의 말대로 급발진 의심 사고의 당사자에게 시작점이 될 수 있는 책이다.

이날 반 교수는 자신의 책에 대해 “급발진 문제를 공학과 기술, 기업과 소비자, 법과 제도 등 융복합적인 관점에서 다층적으로 해부했다”며 “우리나라는 물론 전세계적으로도 유례를 찾기 힘든 시도라고 말할 수 있다”고 설명했다.

이처럼 반 교수가 급발진 의심 사고의 피해자들에게 보탬이 되고자 하는 것은 관련 사고는 점점 피할 수 없는 공포로 다가오고 있기 때문이다.

지난해 7월 서울 시내 한복판에서 9명의 목숨을 앗아간 시청역 참사, 강원도 강릉에서 할머니가 운전하던 스포츠유틸리티차량(SUV) 사고로 손자가 숨진 일명 ‘도현군 사건’ 등을 비롯해 크고 작은 급발진 의심 사고들이 줄을 잇고 있다. 급발진 의심 사고가 이어지고 다툼은 많아지는데 이와 관련된 대비책이나 제도는 제자리걸음하고 있어서다.

반 교수가 급발진 추적에 매진하게 된 배경에는 개인사도 있다. 반 교수의 지적은 모두 경험에서 비롯된 ‘수기’라고도 할 수 있다. 반 교수는 “지난 2020년 가을 부모님이 급발진으로 의심되는 사고를 당하게 되면서 제조사와 3년에 걸친 법정공방을 벌였다. 이 계기로 수년간 급발진 의심 사고를 조사하고 추적하는 일에 매진해 왔다”고 털어놨다.

그는 소비자로서 급발진 입증이 난해한 현실을 이야기했다. 반 교수도 몸소 겪은 이야기다. 그는 “소송 과정이 정말 지난했다. 1심만 꼬박 3년이 걸렸다. 법정에 총 11번 출석했다. 소송이 너무 길어졌다”며 “소송을 하는 과정에서 너무 지치게 된다. 2심, 3심까지 하는 것은 정말 엄두가 나지 않았다”고 토로했다.

실제로 급발진 의심 사고로 제조사와 소비자가 법적 다툼을 벌이면 과정은 길고 소비자의 증명 책임은 크다. 이에 반 교수는 “제조사에서는 기술적 정보에 대한 공개가 없다”며 “소비자가 결함을 직접적으로 입증하기가 불가능하다”고 지적했다.

이 같은 한계를 개선하기 위해 최근 제조물책임법 개정의 필요성이 대두되고 있다. 반 교수는 “지금처럼 자동차 제조사가 단 한 줄의 소프트웨어 코드도 공개하지 않으면서 ‘입증해 보라’는 식으로 제조물책임법이 방치돼서는 안 된다”며 “최근 유럽연합(EU)의 제조물책임법 개정안에 주목할 내용이 있다”고 말했다.

이어 그는 “과학적, 기술적으로 매우 복잡한 사건일수록 소비자가 결함을 입증하기가 어려운데 이 경우 ‘법원이 보완적으로 입증할 수 있도록 해, 결함을 추정할 수 있다’라는 조항이 (EU 법안에) 담겼다”며 “국내 제조물책임법 개정에도 참고할 내용이다”고 덧붙였다. 소비자 일방으로 결함을 입증하지 않도록 열어둔 것이다.

반 교수는 끊이질 않고 발생하는 급발진 의심 사고에 대한 가술적 해법도 제시했다. 바로 ‘다중화’다. 차량에 전자제어장치(ECU)를 여러 개로 설계해 상호 보완할 수 있도록 하자는 것이다.

반 교수는 “선례를 언급하자면 액셀페달포지션 센서(APS)다. 요즘 우리가 이용하는 차들의 페달은 케이블이 아닌 대부분 전자식을 채택하고 있다”며 “그래서 액셀 페달 밑에 센서가 이중으로 설치됐다. 센서 2개의 신호 값이 지나치게 차이가 나지 않는지 상호검증한다”고 설명했다. 이중화된 센서가 실제로 페달이 눌렸는지 교차검증한다는 것이다.

실제로 APS는 2000년대 초반부터 도입되기 시작해 현재는 대부분의 차량에 탑재됐다. 이를 통해 페달 오작동 가능성을 크게 줄였다.

이를 확대 적용할 수 있다는 게 반 교수의 설명이다. 그는 “이처럼 차량의 두뇌에 해당하는 ECU에도 메인 칩과 서브 칩을 탑재해 감시하는 다중화를 도입해야 한다”고 덧붙였다.

마지막으로 반 교수는 ‘급발진 추적자’로서 목표도 밝혔다. 그는 “자동차 급발진의 실체에 다가갈 수 있도록 일조하고 싶다”며 “이렇게 문제의식을 가지고 고발하는 일을 계속해야 제조사도 소비자의 안전을 위한 책임 있는 조치들을 실행할 것”이라고 말했다.

그러면서 “책의 부제목에서도 언급한 바와 같이 ‘알려지지 않은 진실’을 융복합적 접근을 통해 지속해서 조사하고 추적해 우리 사회에 실증적으로 문제를 제기하겠다”며 “급발진 문제와 관련해 억울한 상황에 놓여있는 피해자들에게 작은 도움이 될 수 있기를 바란다”고 덧붙였다.