[헤럴드경제=도현정 기자]미국 완성차 업체 제너럴모터스(GM)가 중국 합작법인에 대한 투자를 연장을 위해 예비협상을 벌이고 있다. 구조조정의 아픔을 딛고 실적을 개선한 경험을 살려, 최대 규모 시장에서 다시 도약하겠다는 계획이다.

18일 블룸버그 통신에 따르면 GM과 중국 상하이자동차(SAIC) 그룹이 합작법인 운영을 기존 2027년에서 더 늘리는 방안을 검토중이다. 중국은 외국 기업 투자에 대해 단독으로 국내 기업활동을 할 수 없게 규정, 중국 기업과의 합작이 필수적이다. GM은 30여년을 SAIC와 손잡고 중국에서 사업을 벌여왔다. 최근 실적 부진으로 인해 인력 감축 등 50억 달러 규모의 구조조정으로 체질을 전환한 만큼 시장에서의 약진을 다시 추진한다는게 GM의 청사진이다.

블룸버그는 양사가 어떤 차량 모델과 공장을 포함시킬지 등을 검토중이라 전했다.

중국은 세계 최대의 자동차 시장이지만 현지 업체들로 시장 구조가 쏠리면서 외국 업체들이 고전하고 있다. GM은 미국에서보다 중국에서 더 이익을 많이 낼 정도로 시장에서 주요 플레이어로 자리잡았고, 한 때 연간 수익이 20억 달러(약 2조7700억원)에 달하기도 했다. 그러나 BYD 등 중국 전기차 업체들이 공격적으로 시장을 공략하면서 지난해 44억 달러의 손실을 보기도 했다.

올해는 구조조정 등으로 체질을 개선하면서 실적이 호전되고 있다. 올해 GM이 중국에서 올린 수익은 1억1600만달러(약 1605억원)로 늘었고, 판매량도 2분기에 20% 증가했다.