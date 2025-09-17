드림투데이신문 여론조사

[헤럴드경제=박대성 기자] 내년 6월 치러지는 제9회 지방선거 가운데 전남도교육감 출마 예상자 적합도 여론조사 결과 김대중 현 교육감이 1위를 차지하는 가운데 강숙영 전남도교육청 장학관(전 교장)이 2위로 도약한 것으로 나타났다.

광주에서 발행되는 드림투데이가 여론조사기관 윈지코리아컨설팅에 의뢰해 지난 11~12일 휴대전화 가상번호를 사용해 전남 거주 만 18세 이상 남녀 808명을 대상으로 구조화된 설문지를 이용한 무선 자동응답(ARS·100%) 조사 방법으로 전남도교육감 후보 적합도를 조사했다.

조사 결과 김대중 현 교육감이 30.8%로 1위로 앞서 나가는 가운데 2위 후보군 가운데 강숙영 전 교장이 19.2%로 나타났다.

이어서 김해룡 전 여수교육장 9.8%, 문승태 순천대 부총장 5.8%, 장관호 전 전교조 전남지부장 5.3% 등의 순으로 나타났다.

‘그 외 다른 인물’은 5.3%, ‘적합한 후보가 없다’ 11.3%, ‘잘 모르겠다’ 12.6% 순이었다.

지지 후보를 결정하지 않은 부동층이 적잖은 것으로 나타나 앞으로 전개되는 선거 구도에 영향이 있을 전망이다.

김 교육감은 현역 프리미엄이 있어 연령과 성·권역에 관계없이 가장 많은 지지를 얻었으며, 다만 20대와 40대층에서 강 전 장학관과 오차범위 내 접전을 보였다.

연령별로 보면 김 교육감은 50대(36.1%), 70세 이상(35.9%)에서 두드러진 강세를 보였고 20대(만18~29세)에서 21.7%를 기록했다.

강숙영 전 장학관의 경우 20대에서 21.0%를 보이며 김 교육감을 바짝 뒤따랐다.

또 40대에서도 24.9%를 기록, 김 교육감(25.8%)을 추격하는 양상인데 거론되는 후보군 가운데 유일한 여성 후보자인데다 각종 교육 관련 행사에 얼굴을 알리며 인지도를 끌어 올린 것도 주효한 것으로 풀이된다.

권역별로 살펴보면, 김대중 교육감은 김 교육감은 1권역(나주시, 화순군, 담양군, 함평군, 영광군, 장성군) 37.4%, 2권역(여수시, 고흥군, 보성군, 장흥군, 강진군) 23.6%, 3권역(순천시, 광양시, 곡성군, 구례군) 22.7%, 4권역(목포시, 영암군, 무안군, 신안군, 해남군, 완도군, 진도군) 39.5%를 기록했다.

강 전 장학관은 1권역과 4권역에서 각각 21.4%, 20.8%를 기록하며 상대적으로 타 권역보다 높은 지지를 얻었다.

김해룡 전 여수교육장은 2권역(9.3%), 문승태 부총장은 3권역(11.1%)에서 타 권역보다 두드러졌다.

이념 성향별로 보면 김 교육감은 보수(32.1%), 중도(32.7%) 진보(34.0%)층 모두에서 선두를 달렸고, 강 전 장학관이 추격하고 있다.

교육감 후보의 경우 특정 정당 소속으로 출마할 수 없지만, 지지하는 정당별로는 다소 차이를 드러냈다.

민주당 지지층과 국민의힘 지지층의 경우 김 교육감이 각각 34.4% 21.9%를 보이며 선두지만, 조국혁신당 지지층과 무당층(없음+잘모름)에선 강 전 장학관이 각각 27.1%, 14.6%로 앞섰다.

이번 전남교육감 적합도 여론조사는 드림투데이가 윈지코리아컨설팅에 의뢰해 도내 거주하는 18세 이상 남녀를 대상으로 지난 11, 12일 이틀간 무선(100%) ARS전화조사로 실시했다.

이번 조사 응답률은 6.6%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.45%포인트다. 가중치는 2025년 8월 말 행정안전부 주민등록 인구통계 기준 성·연령·지역별 가중값을 적용했다.

자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.