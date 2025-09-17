광개토-Ⅲ 배치-Ⅱ 2번함 다산정약용함 진수식 “韓 과학기술력·해양 수호 의지 보여주는 쾌거”

[헤럴드경제=신대원 기자] 안규백 국방부 장관은 17일 해군의 두 번째 최신예 이지스구축함인 ‘다산정약용함’(DDG-996·8200t급)에 대해 ‘K-조선’ 기술력의 결정체라고 밝혔다.

안 장관은 이날 울산 HD현대중공업에서 거행된 광개토-Ⅲ 배치-Ⅱ 2번함인 다산정약용함 진수식 축사를 통해 “K-조선은 우리 해양력을 강화할 뿐 아니라 방산 4대 강국을 견인할 국방력의 원천이자 국가경제 발전을 견인하는 성장 동력”이라며 “다산정약용함은 이러한 K-조선 기술력과 우리 해군의 의지가 결합된 결정체”라고 말했다.

그는 “정조대왕함에 이어 두 번째 차세대 이지스구축함인 다산정약용함을 진수하게 된 것은 대한민국의 첨단 과학기술력과 조국 해양 수호의 강한 의지를 보여주는 또 하나의 쾌거”라며 “이제 대한민국이 ‘전술국가’가 아닌 ‘전략국가’로 발돋움하는 그런 시기라고 생각한다”고 의미를 부여했다.

이어 “전술국가는 모든 기술을 수입해서 만들지만 전략국가는 기술을 생산하는 생산국가”라며 “오늘을 계기로 대한민국의 강한 해군, 대양해군은 바로 전략국가의 시발점이라고 할 수 있겠다”고 밝혔다.

또 다산정약용함 설계·건조에 참여한 해군과 방위사업청, 그리고 HD현대중공업 관계자들의 노고를 치하하고 감사의 뜻을 표했다.

안 장관은 계속해서 “정약용 선생은 국가의 미래를 위해 끊임없이 창의적인 해답을 모색하셨던 위대한 실학자이자 개혁가였다”면서 “오늘 진수하는 다산정약용함은 정약용 선생의 실용과 개혁정신, 그리고 애민정신을 이어받아 ‘국민과 동행하며 첨단 과학기술 기반의 대양해군’을 건설하겠다는 우리 해군의 굳건한 의지의 징표”라고 말했다.

이어 “이제 다산정약용함은 이지스 전투체계, 탄도미사일 방어체계, 다기능 위상배열 레이더 등 최첨단 무기를 두루 갖추고 조국의 바다를 지키는 ‘일기당천(一騎當千)의 수호자’가 될 것”이라고 강조했다.

이와 함께 안 장관은 “우리나라는 무역 의존도가 높아 수출입 물동량의 99.7%를 해양수송에 의지하고 있다”며 “삼면이 바다로 둘러싸인 우리에게 바다는 국가안보의 최전방이자 국가번영을 위한 블루오션”이라고 밝혔다.

또 “따라서 우리는 누구도 감히 넘볼 수 없는 강력한 해군력을 키워 바다의 평화를 굳건히 지켜내야 한다”고 재차 강조했다.

안 장관은 지난 2018년 국회 국방위원장으로서 한산도함 진수식을 주관했던 경험과 이에 앞서 국회 국방위 간사를 맡아 차세대 이지스구축함 사업 추진에 관여했던 경험을 소개하며 남다른 감회를 전하기도 했다.

그는 “청명한 가을 하늘 아래 울산의 푸른 바다 위에 위풍당당히 떠오른 다산정약용함을 마주하니 가슴이 벅차오른다”며 “마치 거대한 바다의 수호자가 눈앞에 우뚝 선 듯 장엄하고도 자랑스럽다”고 말했다.

국내기술로 설계·건조한 세계 최고 수준의 이지스구축함인 다산정약용함은 1번함인 정조대왕함과 함께 우리 해군이 보유한 수상함 중 가장 강력한 전투역량을 갖췄다.

향후 국가전략자산으로서 해양 기반 한국형 3축 체계의 핵심전력이자 해군 기동함대의 주축을 맡게 된다.

길이 170m, 폭 21m, 경하톤수 약 8200t으로 길이 166m, 폭 21m, 7600t급인 광개토-Ⅲ 배치-Ⅰ 세종대왕함급에 비해 덩치가 커졌고 스텔스 성능을 비롯한 전반적인 전투능력이 크게 향상됐다.

최대속력은 시속 30노트(약 55㎞)에 달한다.

특히 북한의 탄도미사일 탐지·추적은 물론 요격까지 가능하다.

다산정약용함은 시운전을 거쳐 내년 말 해군에 인도된 뒤 전력화 과정을 밟아 기동함대사령부에 배치될 예정이다.