[헤럴드경제=최은지 기자] 글로벌 AI 유전체 분석 기업 마크로젠은 강북삼성병원과 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원(이하 IITP)이 주관하는 ‘AI 기반 맞춤형 케어서비스 융합 선도’ 국책과제 1단계에 선정됐다고 17일 밝혔다.

이번 국가과제는 ‘페놈데이터 기반 AI 생애 전주기 건강위험 예측·관리 초 격차 기술개발’을 주제로, 국민 누구나 AI 기반 의료 서비스를 통해 건강한 삶을 지속할 수 있도록 하는 ‘AI(Agentic AI) 라이프 케어서비스’ 구현을 목표로 한다. 질환군별 합병증 예측 모델을 개발하고, 데이터의 물리적 이동 없이 개인 맞춤형 의료서비스를 제공할 수 있는 기술적 기반을 마련하는 것이 핵심이다.

사업은 초기 2년간 30억 원 규모로 운영되며, 2단계 연구는 1단계에서 최종 선정된 1개팀이 80억원으로 연구비를 지원받아 2년간 추가 연구를 진행할 수 있게 된다. 이번 과제에는 마크로젠과 강북삼성병원을 비롯해, 서울성모병원, 성균관대학교, 네이버클라우드, 삼성전자, 웨이센, 미소정보기술, 디지털팜 등 총 9개 기관이 컨소시엄으로 참여하며, 총괄책임자는 강북삼성병원 강재헌 교수가 맡았다.

이번 사업의 공식 출범식은 지난 10일 강북삼성병원에서 열렸다. 행사에는 9개 참여기관 대표 및 연구책임자, IITP 관계자 등 약 40명이 참석했으며, 서정선 마크로젠 회장도 함께 자리했다.

마크로젠은 이번 사업에서 ▷전향적 데이터 생산 및 분석(Genotype Microarray) ▷후향적 데이터 분석 ▷질병 특화 페놈기반 위험지표 체계 구성 ▷PRS(Polygenic Risk Score) 알고리즘 개발 ▷다차원 데이터 통합분석 등 핵심 연구를 수행한다. 특히 28년간 축적해 온 유전체 분석 경험과 바이오 빅데이터·AI 기술을 기반으로 차세대 AI 헬스케어 구현에 기여할 계획이다.

이번 사업을 통해 구현될 AI(Agentic AI) 기반 라이프케어 서비스 플랫폼은 “정밀의료 및 예방중심의 헬스케어 서비스를 실현할 수 있는 초석이 마련될 수 있을 것으로 기대된다. 의료 현장에서의 AI 적용 범위를 확대하고, 향후 상용화를 통해 AI·유전체 데이터 기반 차세대 헬스케어 산업의 글로벌 경쟁력 강화에 기여함으로써 개개인의 질환을 조기에 예측하여 개인의 의료비 절감으로 건강한 삶을 지속할 수 있는 혁신으로 이어질 전망이다.

서정선 마크로젠 회장은 “이번 계약은 마크로젠이 쌓아 온 유전체 분석과 AI 융합 기술력이 국민 건강 관리의 핵심 기술로 인정받은 중요한 계기”라며 “의료기관, 대학, ICT 기업과의 긴밀한 협력을 통해 국민 누구나 건강한 삶을 누릴 수 있는 차세대 AI(Agentic AI) 라이프케어 서비스 기반을 구축하겠다”고 말했다.