공중·해상 지원에 탱크까지 동원 주민들 “폭격, 한시도 쉬지 않고 이어져” 유엔 “끔찍하다…용인할 수 없는 일”

[헤럴드경제=도현정 기자]이스라엘이 가자시티 완전장악을 목표로 육·해·공을 총 동원한 지상 작전에 돌입했다.

이스라엘군(IDF)은 16일(현지시간) 162사단·98사단 등 2개 사단을 투입, 가자시티 점령지역 확대를 위해 화력을 총동원하고 있다 밝혔다. 이스라엘 국방부는 조만간 36사단도 합류, 수만 명 규모 병력을 추가할 예정이라고 밝혔다.

지상에서 작전중인 이스라엘 군은 공중·해상의 화력 지원을 받았다. “(공중에서의) 화력 지원으로 테러리스트의 기반시설을 타격했고,(이스라엘군) 작전 장병을 해치려는 목적으로 설치된 군사 시설, 관측소, 부비트랩 구조물 등이 그 대상이 됐다”는게 이스라엘 군의 주장이다.

앞서 현지 매체, 로이터 등에 따르면 이스라엘군은 전날 오후 10시부터 가자시티에 대한 전면 장악 지상작전에 돌입했다. 이튿날까지 밤새 공습이 계속됐고, 지상에서는 탱크의 진격도 이어졌다.

가자시티에 진입하는 이스라엘군의 탱크[IDF 제공 영상]

BBC에 따르면 이스라엘군의 아파치 공격헬기가 가자시티 상공을 선회하면서 끊임없이 공격을 이어갔다. 현지 매체 타임스오브이스라엘은 이번 작전 중에 이스라엘군이 가자시티 인근 텔알하와, 리말 등 지역에서 병력수송장갑차(APC)에 폭발물을 실어 원격조종식으로 폭탄을 투입하는 전술을 활용했다고 보도했다.

이번 작전 후 이스라엘군의 미사일 공격에 고층빌딩이 무너지면서 일부 주민이 잔해에 깔리는 사고가 다수 벌어진 것으로 전해졌다. 가자시티의 한 병원 관계자는 AP통신에 밤새 이어진 폭격으로 인해 “아주 힘든 밤”이라며 “폭격이 한시도 쉬지 않고 이어졌다. 잔해 속엔 여전히 시체가 있다”고 말했다.

한 목격자는 “이미 초토화됐던 지역까지 폭격이 계속됐다”며 “주택이 파괴되고 주민들이 잔해에 깔렸다. 여기에서도 비명 소리가 들린다”며 진저리쳤다.

이스라엘군은 작전 돌입 전 주민들에게 대피를 경고했다 밝혔다. 그러나 이스라엘의 추산으로도 전체 거주민 약 100만명 가운데 대피를 완료한 주민은 37만 명에 그쳤다. 유엔은 22만명만 대피를 완료했다고 추산했다. 80여만명은 대피를 못하고, 폭격의 위험에 노출된 것이다.

미국 인터넷매체 악시오스는 작전이 시작된 전날부터 이날까지 팔레스타인 주민 58명이 숨졌다고 보도했다. 아랍권 매체 알자지라는 의료진의 추산을 인용, 이날만 가자지구에서 총 68명이 숨졌다고 전했다.

무차별 폭격까지 방불하는 이스라엘에 대해 유엔 등 국제사회의 비난도 높아지고 있다. 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은“가자에서 일어나는 일은 끔찍하다”며 “이런 일은 도덕적으로, 정치적으로, 법적으로 용인할 수 잆다는 것이 진실”이라며 이스라엘을 비난했다. 유엔 조사위원회(COI)도 이스라엘이 가자지구에서 제노사이드(대량 학살)를 자행했다고 규정했다는 내용의 보고서를 발표하기도 했다.