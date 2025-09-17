5년 만기 청년도약계좌 해지율 커지자 7월부터 ‘40% 한도’ 부분인출 도입 2년 이상 가입자 중 428명이 일부 인출 “조급한 해지보다 부분인출 활용 바람직” 금융위 청년미래적금으로 전환 방안 검토

짠테크를 잘하는 사람이 진짜 재테크도 잘하는 ‘찐테크족’이 된다! 돈이 새는 지출을 잡아주는 알뜰 소비 꿀팁, 입소문 타는 금융상품 활용법, 생활비 절감 노하우까지 모두 알려드립니다. 작지만 확실하다! 쏠쏠한 실전 돈 관리, ‘찐이야! 짠테크’.

[헤럴드경제=유혜림 기자] 청년도약계좌에 가입한 후 5년간 인출이 제한돼 급전이 필요한 가입자 중심으로 중도해지율이 급증한 가운데, ‘부분인출 서비스’가 도입되면서 한달간 이 서비스를 이용한 가입자가 400명이 훌쩍 넘은 것으로 나타났다. 향후 청년미래적금 출시와 연계가 가능해지면 선택지가 더 넓어지는 만큼 청년도약계좌를 섣부르게 해지하기보다 부분인출 서비스를 이용하면서 갈아타기 여부를 결정하는 가입자가 많아질 것으로 예상된다.

부분인출 도입 첫 달에 428건 신청

17일 금융권에 따르면, 청년도약계좌의 부분인출이 허용된 지난 7월 한 달간 해당 서비스를 이용한 청년은 428명으로 확인됐다. 기존에는 만기 5년 동안 원금을 중도에 뺄 수 없어 급전이 필요하면 적금담보부대출을 이용하거나 그간 축적된 정부기여금을 포기하고 계좌를 중도 해지해야 했다.

이에 7월부터 부분인출 서비스를 도입해 2년 이상 가입자가 가입기간 1회에 한해 기존 납입액의 40% 범위에서 이용할 수 있도록 했다. 다만 부분 인출금액에 대한 이자, 이자소득세 부과와 정부기여금 지급 기준은 중도에 해지한 경우와 동일하게 적용된다.

이용자 대부분은 급전 수요에서 비롯된 것으로 분석된다. 청년도약계좌가 출시된 지 2년가량 지난 시점에서 매달 70만원씩 납입했다면 최대 1680만원가량이 쌓였을 텐데, 약 670만원 범위 내에서 일부를 인출한 사례가 많다는 얘기다. 실제로 2년간 계좌를 유지한 청년은 17만5000명으로, 약 12만3000명은 매달 빠짐없이 납입을 이어온 것으로 집계됐다.

소득 여력 부족에 해지율↑…“부분인출 의존 커질 듯”

특히 소득·저축 여력이 부족한 청년일수록 중도해지에 내몰리는 모습이다. 금융감독원에 따르면, 올 7월 말 기준 청년도약계좌 누적 중도해지 인원은 35만8000명으로, 전체 가입자(225만명·일시 납입 가입자 포함)의 15.9%에 달한다. 2023년 말(8.2%)에 비해 해지율이 두 배 가까이 뛰었다.

납입 금액이 적을수록 중도해지율은 더 높게 나타났다. 납입액이 10만원 미만인 가입자의 중도해지율은 39.4%로 가장 높았고, 10만~20만원 미만은 20.4%, 20만~30만원 미만은 13.9% 수준이었다. 이에 비해 납입 최대 금액인 70만원을 내는 청년들의 중도해지율은 0.9%로 가장 낮았다.

5년이라는 긴 만기 구조에 청년층의 취업난과 생활비 부담이 맞물리면서 금전적 여유가 없는 청년들이 ‘연 9%대 금리’ 혜택에도 납입을 중도에 포기한 것으로 풀이된다. 이에 금융권에서는 부분인출 서비스가 저소득 청년들의 급한 자금 수요를 해소할 수 있는 숨통 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

올 2분기 통계청 가계동향조사를 살펴보면, 소득 1분위(하위 20%) 가구의 월 평균 흑자액(물가 상승률을 감안한 실질 흑자액 기준)은 -28만6000원으로 적자 상태여서 매달 70만원 납입은 사실상 불가능하다. 2·3분위 역시 생활비, 부채 상환 부담 탓에 납입 한도를 채우기는 어려울 것으로 분석된다.

도약계좌 종료·미래적금 도입…전략은 ‘유지 후 판단’

정부는 이러한 한계점을 보완하기 위해 내년 6월 ‘청년미래적금’을 출시할 예정이다. 월 납입 한도는 70만원에서 50만원으로 낮추고, 만기 기간도 기존 5년에서 3년으로 줄였다. 월 50만원 한도에서 납입하면 정부가 6% 또는 12%를 매칭해 지원하는 방식이다.

이에 현행 청년도약계좌의 이자·비과세 혜택 등 세제 지원은 올해 12월 31일 자로 종료된다. 다만 기존 가입자는 약정한 가입 기간까지 혜택이 유지된다. 금융위는 청년도약계좌 가입자를 대상으로 청년미래적금으로 갈아탈 수 있는 방안 등도 검토하고 있다.

다만 두 상품 모두 투자 기능이 추가되지는 않을 전망이다. 정부는 청년도약계좌에 금융투자상품 거래를 허용하는 방안을 검토했지만 안정형 자산형성 취지와 맞지 않는다는 반대 의견이 맞서면서 논의가 중단된 것으로 파악됐다. 청년미래적금 역시 ETF 등 투자 기능은 포함되지 않을 전망이다. 대신 청년을 대상으로 자산관리 컨설팅과 같은 서비스가 더 강화될 것으로 보인다.

전문가들은 조급하게 청년도약계좌를 해지하기보다 부분인출 제도를 활용하며 유불리를 따져보는 것이 바람직하다고 조언한다. 금융권 관계자는 “기존 계좌를 유지하면 높은 납입 한도와 정부 기여금, 세제 혜택을 그대로 이어갈 수 있고 추후 미래적금과의 연계 방안이 마련될 경우 선택지를 넓힐 수 있을 것”이라고 말했다.