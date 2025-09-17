[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 국내에서 열리는 유일한 LPGA투어 경기인 BMW 레이디스 챔피언십 관전 편의를 위해 특별 패키지 상품이 출시됐다.

전라남도와 해남군, 한국철도공사, 에스알(SR)이 함께 개발한 특별 관람 여행 상품인 ‘스포츠열차 in 해남’이다. 이 여행 상품 패키지에는 호텔 숙박권과 왕복 열차 티켓, 대회장 이동을 위한 셔틀버스 서비스, 대회 입장권이 모두 포함돼 있다.

‘스포츠열차 in 해남’ 여행 상품에 대한 보다 자세한 내용 확인 및 예약은 코레일관광개발 여행몰누리집(www.korailtravel.com)에서 할 수 있다. BMW 레이디스 챔피언십은 오는 10월 16일부터 나흘간 전남 해남군에 위치한 파인비치 골프링크스에서 열린다.

BMW 코리아 관계자는 “BMW 레이디스 챔피언십은 세계 최고 수준의 골프 무대를 선보이는 동시에 갤러리들이 보다 편리하고 가치 있는 관람 경험을 누릴 수 있도록 특별한 프로그램을 마련하고 있다”며 “앞으로도 지속가능한 스포츠 문화 확산과 지역사회와의 상생을 위해 노력을 이어가겠다”고 밝혔다.

한편 이번 대회에서는 원거리 방문객들을 위한 양일 입장권(2 Days Ticket)을 신설해 개별 일일권을 구매하는 것보다 합리적인 가격으로 제공한다. 특히 BMW 엑설런스 클래스 패키지와 옥토버페스트 라운지 패키지를 포함한 양일 입장권에는 숙박과 전용 셔틀 서비스까지 포함돼 갤러리들이 단순한 경기 관람을 넘어 여행과 휴식이 결합된 프리미엄 스포츠 투어를 경험할 수 있다.