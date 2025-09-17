맞춤형 특례보증으로 지역경제 안정 도모

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 상주지역 소상공인들의 경영 안정과 금융 접근성을 높이기 위한 협약식이 15일 상주시청에서 열렸다.

이날 행사에는 강영석 상주시장, 김중권 경북신용보증재단 이사장, 홍성천 KB국민은행 상주지점장 등이 참석해 현장의 분위기를 더욱 생생하게 만들었다.

이번 협약으로 상주시와 KB국민은행은 각각 2억원씩을 경북신용보증재단에 출연해 ‘소상공인 희망드림 특례보증’ 재원을 마련한다.

이를 포함한 올해 출연금은 상주시 10억원, 금융기관 10억원(iM뱅크 5억, NH농협은행 3억, KB국민은행 2억)으로, 경북신용보증재단은 올해 총 240억원 규모의 대출보증을 소상공인들에게 제공할 계획이다.

특례보증 상담과 접수는 경북신용보증재단 상주지점에서 진행된다.

강영석 시장은 “소상공인의 경영 안정과 경쟁력 강화를 위해 맞춤형 지원정책을 지속 확대할 것”이라며, “이번 협약이 지역 소상공인들에게 실질적인 힘이 되고, 지역경제 활성화에도 큰 보탬이 되길 바란다”고 강조했다.