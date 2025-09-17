[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산본부세관은 추석을 앞두고 오는 22일부터 다음 달 9일까지 ‘추석 명절 수출입 통관 등 특별지원 대책’을 시행한다고 밝혔다.

특별지원 대책에 따라 세관은 명절 성수품 및 긴급 원부자재의 신속 통관을 위해 ‘특별 통관지원팀’을 가동해 공휴일과 야간을 포함한 24시간 통관 체제를 유지한다.

또한 수출 화물의 선적 지연으로 인한 과태료 부과 사례를 방지하기 위해 추석 연휴 기간 중 선적 기간 연장을 요청하면 즉시 처리할 방침이다.

아울러 국민 건강 보호를 위해 검역 검사 불합격 우려가 높은 수입식품류에 대해서는 검사율을 상향하여 집중적으로 검사할 계획이다.

한편 부산본부세관은 중소 수출입 기업의 자금 부담을 완화하기 위해 오는 19일부터 다음 달 2일까지 ‘관세 환급 특별지원’도 실시한다. 신청 당일 환급금 지급을 원칙으로 근무 시간을 오후 8시까지 연장해 은행 업무 마감 후 신청된 건은 다음 날 오전 중 신속히 환급되도록 지원할 예정이다.